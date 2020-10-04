日產救援車｜Re-Leaf Concept 全天候救援變供電站

日產Nissan將一部Leaf電動hatchback改裝成概念緊急救援用車，能為醫療設施供電

每次看有關天災、末日的電影，總會想，如果遇到這種情況，最想駕駛去避難或救人的是甚麼車款？日產（Nissan）有一部概念車Re-Leaf，將一部Leaf電動hatchback改裝成緊急救援用車，而且發揮電動車的最大優勢，就是在必要時可以將車子變成供電站，為緊急急救、醫療設施供電。

Re-Leaf車身會有兩組防水的供電插口，分別為110volt及230volt，而第三組則會置於車尾箱。據廠方所講，電力足以為一個歐洲家庭提供約8天的用電量，或為空壓式鑿石機、壓力通風風扇、醫療用呼吸機或100-watt射燈供電24小時。

日產歐洲的電動車部門主管Helen Perry說：「Re-Leaf概念救援車可以在天災發生時發揮電動車的優勢，亦提供了聰明、沒有廢氣的方法去救助人命，在未來提供更好及更富彈性的救援設備。」即是如果遇到災情時，想像一下有大量這樣的電動車在附近成為供電站，實在能為災民提供不少方便，亦令救援變得更容易。

除了獨特的車身顏色外，還有車頂的LED燈條，車尾有32吋LED屏幕，後座亦拆走以增加載物量。而且Re-Leaf比一般Leaf車身離地距高70mm，而前、後輪距則分別闊90mm及130mm，再加上輪拱部件以及車底保護板以及17吋賽車輪圈、全天候輪胎，令這部電動救援車能應付更嚴峻的路面狀況。

影片：https://youtu.be/DwRvei1JGF0

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

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