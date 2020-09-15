狗蛋糕｜5星級酒店甜品師轉行賣寵物蛋糕「我賺到多啲時間陪我隻狗」

酒店甜品師製5星級狗蛋糕 月賣過百個啱寵物派對生日打卡

不少主人都會預備一個毛孩可食用的「狗蛋糕」與狗狗慶祝生日。唐狗「陳皮妹」及「鐘仔」的主人「陳皮爸爸」亦不例外，陳皮爸爸更因此發展出狗狗蛋糕事業，由5星級酒店的甜品師，搖身一變創立狗狗蛋糕品牌「Paw’s Kitchen」，為狗狗炮製5星級蛋糕。

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陳皮爸爸15年前開始接觸甜品包餅行業，先後在香港迪士尼樂園酒店以及其他五星級酒店負責製作蛋糕甜品，亦曾經擔任蛋糕店Sift Desserts的主廚。幾年前領養了「陳皮妹」及「鐘仔」，自己仔囡蛋糕自己整，就開始研究整狗蛋糕。慢慢整上癮，就開設自家品牌「Paw’s Kitchen」，全職售賣寵物糕點。

陳皮爸爸的狗蛋糕有一個特色，就是外形貼近人類食用的蛋糕，只是食材換上了對狗狗安全、牠們又喜歡的食物。蛋糕造型精緻亮麗，基於過往十多年的酒店甜品訓練，陳皮爸爸對細節一絲不苟，每粒唧花的大小、蛋糕的鬆軟程度、裝飾水果的顏色配搭等，每項細節都認真設計，確保每個蛋糕出品都跟他給客人看的樣板相片一樣亮眼。爸爸媽媽可以幫毛孩開心拍照打卡，至於口味把關就交由陳皮爸爸的兩隻唐狗寶貝負責。每個新的蛋糕設計在開售前，陳皮爸爸都會讓陳皮妹及鐘仔試味，牠倆吃得開心，才會放心推薦給客人。

離開穩定工作，轉行創業，狗蛋糕的生意現在慢慢走上軌道。 蛋糕訂價雖然親民，但陳皮爸爸密密做，每月賣出過百個，亦足夠生活。現時陳皮爸爸每天醒來就是陪兩隻唐狗散散步，完成當日訂單，又可以再陪狗狗玩。相比起以往在酒店當值的超長工時，以及刻板生活，現在發揮更大，亦自由很多。兩隻寶貝狗狗，意外改變了陳皮爸爸的人生。

記者：李珮禎

攝影：蕭志南、伍永健

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