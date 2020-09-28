移居英國留學｜雅思IELTS要攞7分？ 1對1備試課程拆解考試陷阱

不論你是莘莘學子或是職場人士，若想移民或留學英國、澳洲、加拿大等英語系國家，都要具備一定程度的英語能力。以雅思IELTS 6.0分為標準，一般英國名牌大學收生要求最少有6.5分甚至7.0分。想讀書移民，但雅思IELTS分數達不到入場門檻？想考獲高分以助外地求職搵工？

IELTS考試攻略 拆解聽、講、讀、寫陷阱

籽想旅行主辦「IELTS極速攻陷4卷 1對1全方位備試課程」，請來擁有12年英文教學經驗、香港大學語言系碩士吳狄燐（Jerome）跟大家拆解IELTS考試內容，分聽、講、讀、寫4份試卷的陷阱和應考攻略，深入淺出了解Academic模式以及General Training模式的分別和認受性。

增實戰經驗 1對1模擬口語考試

課程亦設有進階版，提供「個人評核服務」，為大家特選IELTS歷屆模擬試卷（聆聽、閱讀、寫作）以增加實戰經驗。Jerome除了會親自批改，在進行1對1視像會議時，更會進行12至14分鐘的模擬口語考試，務求在短期內提升大家的英語水平以及訓練方法，齊齊為升學或移民做足準備！

吳狄燐 Jerome Ng

- 12年教學經驗，10年考試分析經驗；

- 畢業於香港大學文學院雙主修語言學、語言及傳理；

- 曾於多間大型連鎖補習社、學府擔任導師和講者，總學生人數超過1,000人；

- 曾於多間電視台和網上平台分享演講技巧及英語知識；

- 曾於雜誌撰寫專欄，探討香港學生在英語學習上遇到的問題。

課程一：拆解IELTS陷阱 陪伴式教學課程

價錢：HKD 280

服務包括：

．IELTS考試攻略（一小時影片）

．隨時與導師Jerome在Facebook群組問答（有效期為 8/10/2020 至 7/12/2020）

截止報名日期：2020年11月7日 11:59pm

課程二：IELTS極速攻陷4卷 1對1全方位備試課程

蘋果讀者優惠價 ： HKD 880（原價 HKD 1,280）

服務包括：

．IELTS考試攻略（一小時影片）

．隨時與導師Jerome在Facebook群組問答（有效期為 8/10/2020 至 7/12/2020）

．個人評核服務

1）提供Jerome特選IELTS歷屆模擬試卷（聆聽、閱讀、寫作）並親自批改。

2）1對1視像會議（30至45分鐘），包括12至14分鐘的模擬口語考試及交流，由Jerome提供改善意見及額外訓練方法。

截止報名日期：2020年11月7日 11:59pm

報名方法：

1. 前往報名專頁；

2. 點擊「立即報名」；

3. 選擇報名項目，按「下一步」；

4. 檢查資料無誤，再按「下一步」；

5. 選擇付款方式，輸入及確認付款資料（郵政編碼可填0000），再按提交；

6. 成功付款後會顯示「確認號碼」，請截圖記錄，你亦會同時收到「確認電郵」，Facebook群組連結及加入方法會詳列在電郵中。

注意事項

1. 參加者需要有Facebook賬戶；

2. 報名後請查閱確認電郵，按指示申請加入【IELTS極速攻陷4卷 全方位備試課程】Facebook群組；

3. 觀看影片及與導師交流都在Facebook群組進行；

4. 「個人評核服務」以網上會議形式進行，導師會在參加者報名後一星期內，致電相約視象會議的日期及時間。參加者須在會議前完成IELTS歷屆模擬試卷（聆聽、閱讀、寫作）並提交給導師批改。此服務需由報名日起計一個月內進行，逾時將不獲受理。

條款及細則

* 每個「付款確認號碼」只可加入【IELTS極速攻陷4卷 全方位備試課程】Facebook群組1次。* 除非課程取消，否則恕不退款，請留意電郵及【籽想旅行】FB專頁以接收最新公告。

* 課程受條款及細則約束，如有任何爭議，壹傳媒及Jerome Ng保留最終決定權。

* 參加者有責任確保所提供之個人資料準確無誤。如參加者的個人資料不完整或不真確，以致無法聯絡，本公司概不負責，並不作另行通知。

* 所有登記的個人資料將轉交Jerome Ng作本次活動的聯絡之用。閣下成功報名，即被視為同意我們將你所提供的個人資料轉交Jerome Ng作聯絡用途。

* 參加者承諾及同意本公司不須就此項咨詢服務或其他直接或間接因此而起的任何損失、賠償及支出負上任何責任。

查詢詳情可在辦公時間星期一至五中午12時至下午10時，致電 2990-7469 或電郵至 events@nextdigital.com.hk。

記者：翁怡富、黃曉楓

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