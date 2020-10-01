香港舊建築｜殖民時代香港享日照權 灣仔佐敦最多斜面樓 建築系教授：無諗過之後起咁多屏風樓！

在舊區走過，抬頭一看天際線，你有沒有留意過一幢幢斜面的樓宇？高層向上層層收窄，猶如金字塔般？這種特別的建築特色，正好反映了六十年代舊香港的歷史——一條現在已經廢止的法律《街影法》。

斜面樓大多存活於香港舊區中，香港大學建築文物保護課程學部主任李浩然指出，主要是因為香港樓價高企，中環、銅鑼灣等有價值的地段早已發展，剩餘的斜面數目不多，所以要看斜面樓，當然要去舊區，他便推薦我們到佐敦、灣仔兩個傳統舊區。

引入陽光照街道 防細菌滋生

「數到最經典的例子，一定是油麻地（近佐敦）渡船角的八文樓。」李浩然說。八文樓原名為文華新村，因有八幢以「文」字起首的住宅（文昌樓、文耀樓、文輝樓、文景樓、文蔚樓、文苑樓、文英樓、文華樓）而被稱為八文樓。樓宇於六、七十年代落成，是香港傳統舊式住宅屋苑。其特色是八座大廈呈「田」字形般排列，兩旁都有街道通達，樓頂因受《街影法》影響，高層逐層向上收窄，由於中間四幢大廈與街道距離一樣，所以樓頂呈現的斜度一樣，然而有一面因當年面靠海邊（現已填海），所以並沒有呈現斜角，非常有特色。不過，若從《街影法》的功能上來說，李浩然卻說在八文樓這裏作用不大。

《街影法》顧名思義，就是樓宇落成後，街道仍然有足夠的陽光照射，存在影子的意思，背後是根據人人都有權享受陽光的權利，在歐洲各地非常盛行。不過，為甚麼會推行至香港呢？先講歷史，香港在1894年曾經歷過嚴重鼠疫，導致超過兩萬人死亡。李浩然指出，當時港英政府為改善香港的環境衞生，便從英國搬來《街影法》，希望透過限制建築物高度及斜面的要求，讓街道盡量受光，減少細菌滋生的機會。

1903年，港英政府正式在《建築物規例》中加入對建築街影要求，訂明以街道中心作為起點，向兩邊的樓宇劃一條63.5度的斜角線，以確保日照落地。當時的做法，主要針對20層以下建築，當時的建築物平均高度僅為3.6層。

不過到了1955年，香港人口急速上升，斜角放寬至76度，讓建築物高度能夠增加，「當時住屋需求大，但斜面樓限制了高度，所以發展商就要求政府放寬。」李浩然說。

六十年代建築物平均為9.39層，而經典例子八文樓的斜角度數，李浩然說已經不可考，但估計多於63.5度，但為何成為八文樓是斜面樓經典例子呢？原來是因為它反映了本地《街影法》的不管用。

「你看！八文樓這裏這麼密集，大部份日子都被大廈遮蔽陽光。」原來，香港環境狹窄，即使實行了《街影法》，樓宇形成斜角也好，陽光也無法投射至窄小的街道上。加上，街影法由英國搬來香港，李浩然指出，卻其實不太適用於香港的氣候環境。

「街影法適用於北方，比較寒冷的地方。例如英國，英國人不是長年看到太陽，所以很需要《街影法》；但香港位於亞熱帶、接近赤道，夏天時太陽長期在頭頂上，其實這法例不太適用於香港。」由於《街影法》無用武之地，加上發展商又要求興建更多、更高的樓宇，最終條例在1987年廢除，並實行新的建築規定。

「當時政府規定新式的綜合大廈，頭15米以平台形式興建，作非住宅用途，之後上蓋才以住宅形式發展。」李浩然說。他續指，概念是由於平台位置較大，上蓋興建的住宅範圍位置縮窄，令大廈即使相連都可以透風。訪問當日，他特別帶我們到灣仔加達樓，這幢住宅大樓特別之處在於它有平台，又有斜面。李浩然指出，原來這是當年條例過渡時期的產物，所以盡見兩種條例的變遷。

「當時政府提出15米平台的建議確實比《街影法》好，只是沒有人想到發展商後來可以買起一條街，一排過咁起，形成屏風樓。」他笑說。屏風樓令街道形成熱風效應，臨近的商戶住宅難以通風，在酷熱天氣下，像蒸籠一樣，非常難耐。

建築密度欠規劃 屏風樓橫行

多年來，民間發聲希望政府解決問題。2010年，政府引入《可持續建築設計指引》，確立三項主要建築設計元素（建築物間距、建築物後移及綠化上蓋面積），改善空氣流動，加強綠化及紓緩熱島效應。例如，當中提出規定建築物間距。如規定特定面積的地盤須留有相當於建築物正面外牆總面積20%、25%或33.3 %的間距空間，以及註冊進行上述的「綠建環評」。由2011年至2015年間，獲屋宇署批准註冊進行「綠建環評」的發展項目約有260個，評核結果受香港綠色建築議會認可並發出認證。

儘管政府推出不同條例規管建築物，但環觀四周，高樓大廈漸漸進佔舊區，李浩然指，香港的樓宇發展從這些建築特色可以窺探到地產商的主導角色。

「相比起其他國家城市，例如日本、新加坡、紐約，甚至上海，為甚麼我們的環境似乎相對狹窄，而且沒有那麼舒適呢？其實是因為我們的城市欠缺規劃，與《街影法》沒有關係。」日本與紐約都有實行《街影法》，但李浩然認為紐約和日本城市環境更宜居，主要原因是他們發展過程中規定住宅的高度和密度，商業區起滿高樓大廈，但住宅區卻有高度和密度限制，「其他國家10多層已經很高了，在香港？20層樓高都是小兒科。」

一個城市是否宜居當然看重不同因素。2019年，英國《經濟學人智庫》的「全球最宜居城市」結果，香港在140個城市中排名第38，比2018年下跌5位。 儘管《街影法》作用不大，但卻顯示港英政府當年為防疫的決心，近日市民在網上紛紛讚頌舊日政府的德政，亦不無原因。

窄頂建小屋 發展商賺到盡

尋找斜面樓的蹤迹，李浩然指出主要集中在舊區。港島區可到上環、灣仔、北角；九龍則深水埗、油麻地一帶。李浩然笑指，細心觀察斜面樓，其實也可以發現香港發展商賺到盡的性格。入灣仔加達樓，因為斜度有規限，梯級式的建築已經限制了樓宇的高度，但業主為求賺到盡，在樓頂再興建一個綠色的鐵皮小屋，或作其他用途。「你可以看到連側身進去也很困難！」

當時，《建築物規例》裏有限制街影投射面積（street shadow area），規定大廈與地面之間要呈特定的日光角度斜面（daylight plane），確保街道有足夠日照和自然通風，降低室外氣溫。當時地主或發展商為求可以在條例規管下（前期為63.5度；後期為76度）興建最多的單位，便要求建築師在樓頂有多窄都照樣興建單位。雖然現時不少奇特的單位已經拆卸，而斜面樓的數目亦因舊區重建而漸漸減少，但李浩然笑稱：「你可以看到香港任何時候（港英政府或特區政府）都是由發展商和地產商主導的。」

記者：袁志敏

攝影：伍慶泉、潘志恆

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