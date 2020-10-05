德國牧羊犬｜動物園讓溫馴狼狗當保母 照顧慘遭「家暴」小獅子

俄羅斯動物園獅子媽媽不懂育兒咬傷幼獅 狗狗愛心爆棚代為照顧

德國牧羊犬服從性高，常被訓練為警犬，但牠們亦有溫柔一面。在俄羅斯一間動物園，一對幼獅遭初為人母的獅子媽媽咬傷，園方於是為幼獅找來德國牧羊犬充當保母。

海參崴（Vladivostok）一間動物園近日迎接新生命，有獅子誕下了一對小獅子。不過很快飼養員便發現初生獅子精神不振，身上也有不明傷口，後來翻查影片驚見幼獅遇到家暴。動物園公佈一段影片顯示，獅子媽媽為小獅子順毛期間突然張口咬住小獅子的頭，在一旁觀察的動物園主席Viktor Agafonov表示獅子媽媽的舉動極不正常。他指獅子媽媽Sirona初為人母，而且性格內向，所以不懂得照顧小獅子。

為免獅子媽媽再誤傷幼獅，園方讓剛剛誕下一隻小狗的德國牧羊犬Sandra暫時擔當幼獅的保母。Viktor說Sandra育兒經驗豐富，已經撫養過八隻小狗，母乳充足。由動物園拍攝的影片可見，Sandra面對小猛獸同樣母愛爆棚，溫柔地替熟睡的小獅子舔毛。

資料來源：Daily Mail

撰文：陳曉欣

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