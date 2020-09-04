精神病｜患妥瑞症發作時似豬叫 14歲仔無懼疾病困擾轉戰運動贏獎項 人生唔想俾個病局限住

８歲確診妥瑞症 抽動症發作常被歧視 家人支持變身乒乓球健將

14歲的Chester看似與常人無異，更是贏過學界比賽的運動健將，但原來他是位妥瑞症患者。Chester於8歲那年確診，妥瑞症是一種抽動症，但發作時會伴隨不自控的動作及聲音，因而患者往往遭受歧視。

香港瑪麗醫院兒童及青少年精神科主管陳國齡醫生表示，妥瑞症稱為Tourette Syndrome，屬於兒童及青少年精神科疾病，患者多於一年持續出現不同形式的抽動，包括運動型及聲語型，並影響日常生活。前者為肢體上的抽動，患者會出現搖頭、揮手、眨眼及旋轉身體等動作，而後者屬聲音的抽動，患者會發出清喉嚨、咳嗽、句子，甚至粗言穢語等，抽動的表現亦會由簡單演變至複雜。此病的發病年齡約為6至8歲，並於青春期第一期（約為10至13歲）病情最為嚴重。

妥瑞症突擊 一家人齊面對

Chester的母親Marina回憶道：「當時暑假外遊後，便發現他有搖頭的情況，本以為是旅程中玩過機動遊戲受了驚嚇，亦沒有多想，但見眼情況持續，便去求醫。」隨即憑醫生的經驗及觀察便診斷出Chester所患的是妥瑞症，雖然面對突如奇來的疾病，但一家人很快接受，Marina亦迅速聯絡了校方，詳細說明Chester的病情，「我不希望同學或老師不知道該如何面對他，所以作為父母不應該逃避或掩藏。」

幸好Chester的情況得到校方和同學的體諒，隨後一年雖偶有發作，病情仍算輕微毋須服藥，但好景不常，在升讀五年級後，病情出現惡化，或因升學壓力，本來間歇的發作變得頻繁，更試過連續發作了數小時無法停止，要到急症室求醫。然而禍不單行，最初發作時只出現運動型抽動，如搖頭搖手，但這年更出現聲音抽動，會發出不同動物的叫聲，令他的處境變得尷尬：「外出或上學時亦會不太敢說話，有時在想為甚麼我會患上這病，有些人取笑我，問我為甚麼會像豬叫似的。」

發作惹人側目 母親相當痛心

作為母親的Marina十分心痛Chester的遭遇：「試過我們乘搭地鐵，有時他會叫或抽動，旁人看他的目光很古怪，有時他病發得較嚴重時，便要下車乘搭下一班。」所以早期Marina會嘗試不同方式，希望可緩解Chester的病情，如看中醫、打坐冥想及空中瑜伽等，但最終發現這些方法，及不上服食西藥後的即時效果，可較快控制到Chester的病情。

陳醫生表示，現時醫學界對妥瑞症的藥物研究不多，以抗多巴胺藥物為主，屬治療精神科藥物，但處方劑量會相對低，大概可抑制五至九成的症狀，但成效因人而異。其次，反向肌肉訓練可短時間內抑制患者的發作，不過醫生一般不建議抑壓發作，因其後的反彈會更大，而且需耗費大量精神，期間患者難以集中。

除面對他人歧視的目光，Chester亦要克服學習上的困難及藥物的副作用，服藥後會令他較為疲倦，並且在Chester一年級時Marina便發現他有讀寫障礙，因此這些困難對他來說無疑是百上加斤。可幸夫婦二人十分開明，認為讀書並非唯一出路，因此鼓勵Chester發展不同興趣。

妥瑞症多共病 成年後有好轉

妥瑞症會有不同共病，大多與精神及情緒相關，如專注力失調/過度活躍症、強迫症、焦慮症及抑鬱症等，陳醫生解釋，因這些疾病在遺傳學上的基因序列相似，而且患者在社交上常遇困難與歧視，因此患上焦慮症和抑鬱症的機率亦高出一半。雖然妥瑞症為不治之症，但有八至九成患者成年後，症狀會明顯減少甚至消失，因此患病亦非絕望。

乒乓球比賽奪獎 重拾自信

Chester自小便是校內的運動健將，對乒乓球、排球及籃球亦有所涉獵是校隊的一員，不過他卻對乒乓球情有獨鍾，因他與乒乓球已結緣八、九年，「覺得與乒乓波有一定感情，只要專注在乒乓球上，我便會忘記了妥瑞症這病。」Chester斷言不希望人生讓這病限制，更於中一那年代表學校參加港島區學界乒乓球比賽，終贏得季軍。Marina亦樂見兒子對乒乓球的熱愛，甚至特意聘請教練教導他乒乓球技巧，「他參加比賽不時奪獎，雖然學業成績未必理想，但至少不會因而喪失信心，不論日後如何，我希望讓他知道，這一條路一家人會一起走。」

鏡頭前的Chester十分靦腆，鏡頭後卻是個樂觀的大男孩，採訪當日他邀請了相識多年的朋友Ryan接受訪問。Ryan是Chester的小學同學，已相識了七、八年，雖然兩人升中後分道揚鑣，亦無阻他們之間的友誼。Ryan回憶小學期間Chester個性隨和樂觀，二人有共同興趣因而很快熟稔，即使得知Chester患妥瑞症後亦沒有疏遠他，「這並非甚麼大病，我只當作是他的一個小習慣，沒甚麼大不了的。」不論是小學或中學階段，Marina亦慶幸兒子能於友善互愛的環境下成長。雖說是前路茫茫，但疾病的陰霾沒籠罩這家人，反令他們更靠近彼此。

參演舞台劇 飾演瑞症初中生患者

除運動外，Chester自去年暑假亦開始接觸話劇，今年更參加了她他劇社與香港妥瑞症協會合辦的舞台劇，以妥瑞症為主題，Chester在劇中飾演一名患妥瑞症的初中生。劇社藝術總監林業表示，其實在接觸Chester後才得知妥瑞症這病，發現社會上未必很多人了解，甚至對妥瑞症存在誤解，因此便冀透過此形式加深公眾認識，亦參考了很多患者真實經歷改編，希望為妥瑞症出一分力。加入真實患者作演員陣容，或增添不確定因素，但林業認為Chester很有潛質，而且讓患者參與演出更添意義。Marina作為香港妥瑞症協會的幹事之一，亦在劇本設計上給予不少意見，然而作為患者Chester參演的最大心願，是希望能減輕大眾對妥瑞症患者的歧視。

記者：曾怡

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