寵物郵差｜巴西郵差每逢派信與收信寵物自拍 IG爆紅後回饋動物參與浪浪救援

郵差叔叔與貓狗自拍成網絡紅人 Instagram吸10萬粉絲

在電影中經常會看到狗狗追着郵差跑，令人覺得好像寵物們都不喜歡突然上門的郵差，這項迷思由一位來自巴西的郵差叔叔打破。他每次派信後都會與該戶的狗狗自拍，日子久了，他更成為了狗狗們的好朋友。

這名來自巴西聖保羅的郵差叔叔Cristiano da Silva Antunes，同時是擁有近10萬粉絲的Instagram紅人，全因為他熱愛動物。而其Instagram帳戶名為Carteiro Amigo Dos Animais，繙譯成中文即是「動物友善的郵差」。

作為一個郵差，除了要安全地將信件派遞至收信人手上外，他還有一個至關重要的任務，就是與一眾寵物們打好關係。所以他每次逐家逐戶派信時，都會與戶主的貓狗合照，當中可以看到不少照片中的狗狗們見到Cristiano時都十分愉快。

此外，Cristiano還會經常在工作途中去營救須要救援、急救的流浪貓狗，他的目標是未來開一間動物庇護所。不過，雖然現在他與一眾動物們相當友好，其實當中都要經歷一段漫長的過程。

資料來源：boredpanda、Instagram：CarteiroAmigoDosAnimais

撰文：黃雅純

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！