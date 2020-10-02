Parkour高手｜28歲全職教練跳躍中環10米高台如古代輕功 港隊跳遠王子陳銘泰挑戰彈跳力：見到都驚！

香港有一Parkour高手，28歲全職教練在中環10米高台跳躍如古代輕功 ，請來港隊跳遠王子陳銘泰挑戰彈跳力。

Parkour源於八十年代法國，不受任何環境限制，做出奔跑、跳躍、攀登、爬行和平衡等動作，猶如古代輕功。28歲的盧振宗是全港少有的Parkour全職教練，是香港飛躍道協會主理人。

盧振宗是香港首批Parkour愛好者，「小時候很喜歡玩捉伊人，喜歡周圍跑，周圍跳，尤其喜歡在屋邨周圍去，長大了人人走去踢波，我還是喜歡周圍爬，周圍跳。中一時，看了《因咩差事跳跳跳》（Yamakasi）這套電影，便開始去玩這運動。」

訪問當天，盧振宗帶我們到中環和安里，這裏有個約三米高台，他示範如何跳過去。「我們通常在練習前，要檢查將會遇到的障礙物，確保是否鎅手、跣手，用力時會否爛，萬一會爛，我們會受傷，像這幅牆剛髹上新油，我要先感受質感，看看是否跣手。」他的示範動作叫「貓跳」，由高台跳去另一個高台，然後用手捉緊對面牆壁，再攀爬上去。「這算是基本動作，不過當身處高處時，我們會恐懼，自然影響心理，這便要練習如何克服恐懼，所以要在室外練習，要試不同位置及不同表面，這動作難在要倚靠跳躍的衝力，重點是身體上半部份要夠力支撐，我花了三至五年時間在較低處練習才做到。」

雙腳穩定落地 陳銘泰：好難

他輾轉再挑戰另一個約十米高的數個樓層及梯級，要先跳上欄杆，再到不同樓層，而欄杆分左右兩邊，他指明要往靠左的方向跳。「右邊欄杆有鬆位，我選擇往左邊跳，避開右邊欄杆，安全至上。」那每到一個地方，又如何設計動作？「身體協調能力好會玩到更多花式，動作時間掌握得越好，自然會跳得較遠，空翻會打得較靚。每種運動元素都可放入你的跳躍路線，如你若有玩跆拳道，便可以踏上石壆踢一下，是一種花式，用自身的創造力去玩。有動作當時做不到的，回家後會研究如何完成、如何強化身體令自己做得到。」

曾有人提議將Parkour納入奧運項目，盧振宗則搖搖頭說：「Parkour愛好者都覺得不需要有太多比賽，或者有太多標準，每個人身體質素不同、風格不同，這運動沒有一個框框，沒有一個界限要去練甚麼動作。」

Parkour最常用的動作是跳躍，和跳遠運動相比又如何？我們找來號稱「跳遠王子」、現役港隊成員陳銘泰實試，他不但是首位突破八米成績的香港跳遠選手，亦是香港紀錄保持者，個人紀錄是8.12米，還是香港歷來第二位參加奧運的跳遠代表。陳銘泰說：「我對Parkour認識不深，在網絡見到人跳來跳去覺得很驚奇，對如何訓練認識真的不多。」盧振宗即席表演由一個石壆跳去另一石壆，距離約兩米，跳後雙腳站立平穩落地。看畢，陳銘泰這樣說：「這動作很難，跳也未必跳到，還要雙腳落地，看完也很害怕。」今次比試有三關，分別是立定跳遠、助跑跳遠和跳樓梯，想知比試賽果？睇片啦！

學生最細得兩歲 由細微處訓練

盧振宗現在全職教Parkour，間中會做表演項目，具體收入不便透露，但自言「餓你不死」，「教班十年，那時在實驗室做技術員，覺得不太適合自己生活模式，於是把心一橫教班，通常我們選公園教班，因為遊樂場較多障礙物。」晚上，我們隨他到荔枝角公園上堂，學生大多是廿多歲年輕人。「我教過最細的學生是兩歲，最大八十歲，爬是小朋友本能，等他觸摸多些事物，由微細動作開始，讓他去跳，其實都是訓練動作。」問過他數位學生，學習Parkour不外乎想強身健體和跑得更快，有些是受去年反送中啟發，認為在這時勢需要多做運動，體格要好。隨阿宗學習一年的阿淇說：「有時要跳較遠的地點，我們未拿到準繩度，我們不知道要用多少力，所以要學懂如何收掣，令到自己不會受傷，這個時勢想要有運動能力，體格好一點，所以來學習。」

Parkour是極限運動，過往有不少愛好者失手發生意外受傷甚至死亡，被視為危險玩命。「我沒有受傷很多次，都是皮外傷多，最嚴重試過骨折，如果你碰撞過一次，你不會想再受傷，便會再想方法去避免。剛開始玩的時候，阿媽會反對，她覺得危險。到長大後做教練，她沒有太大反對。相比起剛開始發展時，這項運動現在已較多人認識，由以前別人看見你跳會說很危險，會說小心跌死會報警，至現在會說你在大廈跳來跳去玩Parkour，都習慣了。」那會繼續極限生涯嗎？「法國那邊有4個創辦人，他們都是40多歲，仍然保持到很強體能，你想如何維持自己體能，人才會不斷進步，Parkour能讓你了解身體，了解自己心理，建立自己價值，更愛錫自己。」

記者：何嘉茵

攝影：伍慶泉、李軒

剪接：李軒

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