謝曬皮與貓｜英國留學牽腸掛肚日打三通電話 父母由威脅掟貓出街變地表貓奴

謝曬皮貓咪成為與父母溝通橋樑 坦言養寵物後明白為人父母感受

不少創作人都有飼養貓咪，而人氣插畫家謝曬皮亦不例外，或許正正是貓咪獨立的個性無形中吸引着這群每天都需要在家中埋頭創作的藝術家。

在緣份的牽引下，謝曬皮在2014年末領養了當時仍是幼貓的Copy & Paste。Copy & Paste至今不經不覺已陪伴謝曬皮度過將近六個年頭，成為了她生活中不可或缺的拼圖之一。謝曬皮猶記幾年前到英國留學時，曾因為想念愛貓而在晚上哭了起來：「當時簡直是牽腸掛肚，會不斷想着牠們想到哭。我每天都會打給我媽媽三次，跟她FaceTime主要就是想見見貓咪，我猜她開始嫌我煩。」不過自這段日子起，愛貓便意外地成為了謝曬皮與父母溝通的橋樑。

父母向來反對養貓，但豈料謝曬皮在收到英國的取錄通知後，媽媽卻主動提出幫忙代為照顧。「最終就是如同大家聽過的大團圓結局，我媽媽成為了貓奴，而爸爸則沒有這麼熱情，但也很疼貓咪。有次他更趁我去了三天旅行，在客廳弄了個貓用跳架。」謝曬皮有感自從父母被收服成為貓奴後，彼此之間就有源源不絕的話題，「特別是跟媽媽的關係好了很多，即使現在我們分隔兩地也是同樣靠貓咪來維繫。」

不少人都把寵物當作是自己的兒女，而謝曬皮亦不例外：「很多時候看很多新聞，說到為人父母的感受之類，我在養貓之前是完全零共鳴，但自從養了貓後便完全明白孩子跟父母之間的連繫，因為我跟我的貓咪正正就是這樣。」在電影或劇集裏，貓咪總會在主人心情低落的時候坐在身邊予以安慰，甚至會溫柔地舔走淚水，但謝曬皮就笑言這些情況從來沒有在她身上發生過：「但我覺得牠是在給予你空間和距離感。牠們不會在你哭的時候特別撒嬌，但其實並不需要，牠在就好。」或許這種安靜的陪伴正正是貓奴需要的「最佳療癒」。

記者：黃藹婷

攝影：許先煜、周芝瑩

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