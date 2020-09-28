腸粉機｜腸粉師傅實試Rasonic層層叠腸粉機 使用方便蒸氣設計有待改善

石磨腸粉師傅實試腸粉機，傳授在家用鐵盤做腸粉的粉漿比例、技巧及秘訣

Rasonic的層層叠腸粉電蒸鍋，最近於三色台賣廣告賣得非常誇張，售價$698，除蒸煮食物更可製作腸粉及糕點，功能如何，又是否值得入手呢？所謂層層叠腸粉電蒸鍋，外形、大小、內部設計也與一般電蒸鍋非常相似，特別之處在於設有製作腸粉專用的配件；配備的特製膠刮，方便用家製作腸粉，而且可按需要單層或雙層使用，按鍵式用法也很簡單，主要是功能開關、時間及預約鍵。

我們找來近年流行的鳳鳴石磨腸粉師傅雄仔，實試這台層層叠腸粉電蒸鍋。師傅介紹家用的粉漿主要由3種粉混合，一至二人份量，分別是粘米粉約100g、生粉約6g、馬蹄粉約6g、水約250ml、食油約10ml及加上少許食鹽。由於家用版的粉漿均是以粉混合的，口感較為爽口但會略為粉粉的，而店內以石磨製作的粉漿，均是以米磨成的，口感較為滑溜。

我們根據腸粉電蒸鍋說明書上的粉漿份量與時間製作腸粉，先開機等大約5分鐘水滾，再於盤上掃點食油及倒入粉漿，使用雙層蒸架，因此蒸2分半鐘。夠鐘時，腸粉的邊位仍有點反白，即還未熟透；再多蒸1分鐘，才可見邊沿位置完全熟透。

雄仔認為，這機算容易使用，兩層設計比以大鑊子每次只能蒸一盤、一份腸粉更方便；但用鑊的蒸氣較足夠，蒸的時間較短而且效果較好。「經過數次的試驗，我認為跟說明書用40ml粉漿不太足夠，下60ml粉漿更佳。測試後，我認為這機一來火力不太足夠，蒸煮時間可能要增至3分鐘；如果下生肉餡料，時間要更長，可能要4至5分鐘，並要使用單層蒸架。此外，它的設計未能去掉水氣，水氣回流到腸粉，令它的質感稍遜。」

其實於家中用鐵盤整腸粉也可以的，在家只要在鑊中加水，加上蒸架和鐵盤，預熱後取出盤子掃油、下粉漿，粉漿多少視乎想要的腸粉厚薄和盤的大細，須要在家慢慢練習嘗試，重點是待水滾才放下鑊，而且放下的時候要小心水蒸氣燙手，最好以毛巾墊着手，以減低受傷機會。蒸架要注意放平，避免盤子傾側，否則腸粉會邊厚邊薄。如果刮子較細，可以先刮一刮四邊再捲起；如果不喜歡吃卷狀的布拉腸粉，可以直接刮起，呈現皺皮腸粉的狀態。

記者：周銥沁

攝影：潘志恆

編輯：鄒仲安

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