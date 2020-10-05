三高｜藥物控制三高僅治標 中醫：糾正體質為本夜瞓唔戒口難好轉

中醫指三高病人應糾正體質 長期吃控制性藥物有副作用風險

三高，即高血糖、高血壓和高膽固醇。遇到三高病人求醫，我們必強調，我們不降血糖，不降血壓，也不降膽固醇，我們只糾正體質的偏差。只要把體質的偏差糾正好，血糖、血壓和膽固醇就會自己降下來，這是治本。

相反，如果不理會體質的偏差，只一味利用藥物把血糖、血壓和膽固醇強行拉下來，便是治標不治本，並須終身吃藥，永無癒期，而終身吃藥必有副作用。

因此，期望一吃藥，血糖、血壓和膽固醇馬上下降的心急患者，不宜來求助，我們只集中精神糾正體質的偏差，而糾正體質的偏差需要時間。需要多少時間？肯定是因人而異的，因為每個患者的病情深淺不一樣，飲食作息習慣不一樣，吃控制性藥物的時間長短又不一樣。病情二十年的患者，跟剛發病的患者，康復所需的時間豈可相提並論？

我們的經驗是，康復的時間短者在3個月內，長者則需要一兩年。康復的標準是，所有症狀完全消失，以及所有數值恢復正常，同時不必繼續吃控制性藥物。通常症狀的消失是最快的，例如糖尿病的三多症：多飲、多食和多尿，又如眼矇和手腳麻痹、高血壓的頭暈頭脹等，不管病情多少年，都能夠很快好轉的。當然，也有一些患者，是沒有甚麼明顯的自覺症狀，只是數值超標而已。

我們認為，即使花一兩年才完全康復，比起終身須吃控制性藥物及冒其副作用的險，無疑是小巫見大巫。那麼，有沒有一些患者醫來醫去，病情總是反反覆覆，始終不能達到完全康復的標準？也有的，三高始於不良生活習慣，導致體質出現偏差的疾病，患者如果不肯戒口、三更半夜不睡覺、工作壓力超大，我們也沒有辦法的。

撰文：註冊中醫劉彥麟博士

編輯：鄒仲安

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