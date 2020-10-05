移民攻略│港人全新移民模式 搶先2年攞到歐盟護照

特約報道│對港人來說，現時利用BNO入籍英國最簡單及直接，但開始意識到移居英國6年的生活費、其間政策變動及全球稅的問題，部份人更嘗試以葡萄牙黃金簽證移居歐洲。若只是想取得多一本護照傍身，黃金歐盟護照更為實際，更能滿足大部份港人需求。

移民前做足準備 數目要諗清楚

不少香港人都擁有BNO，如想透過BNO入籍英國，必須在英國長期居住6年，放棄香港的工作及生活，事實上6年期間政策可能隨時會調整，加上現時世界各地局勢轉變太快，盡早取得第二護照才可安心。

移民指南針負責人Amy表示，如決定移民英國數目更須要計算清楚。憑BNO入籍英國，要預備坐6年移民監，其間不可以做太空人。假設家庭在香港年收入$150萬，6年就沒有了$900萬收入。現時在英國搵工並不容易，今年的失業率已經攀升至9%，如果是打算用BNO入英籍，要準備充足的生活費，一家四口一年基本開支大約 100萬港元，6年預計600萬港元。

此外，英國有全球稅政策，最高稅率是45%，包括在香港所有的收入，例如股票升值、樓宇升值等都須要繳交英國稅。

Amy認為，相比下取得歐盟護照更為容易，原因是速度快，最快兩年就可獲取，毋須坐移民監。而且透過移民指南針獨家財務安排，只須動用約$250萬港元資金便可取得歐盟護照。移民的終極目標是入籍，只有入籍取得護照，整個移民過程才算完成。

黃金護照VS 黃金簽證

黃金歐盟護照是最快和最直接的選擇。Amy提醒大家，現時只有三個國家可透過投資取得歐盟護照，包括保加利亞、馬耳他和塞浦路斯，就可稱為黃金護照。只須要滿足投資、良民證和通過體檢三個條件，就可以一步到位取得歐盟護照，無移民監或語言試等其他要求。其他方法如葡萄牙黃金簽證要特別留意，本質上只是取得永居，而不是取得護照。

魔鬼細節要留意

以葡萄牙黃金簽證為例，坊間盛傳只須要合法居住6年，每年居住7日，並且通過語言試和入籍試就可以申請護照。但是當中有一個魔鬼細節被忽略，就是入籍葡萄牙一定要證明申請人和葡萄牙有緊密聯繫，因此若申請人每年只居住7天或在當地只有一個物業，這並不足以符合入藉要求。這項聯繫須申請人提供證明給政府審核，而且沒有明確的準則，因此往往很多人申請入葡籍時被拒絕。

從投資門檻及申請批核時間比較，黃金護照的投資項目相對較佳。首先是投資門檻低，只須動用最少250萬港元資金，而且毋須坐移民監，最快2年便可一步到位取得歐盟護照。

根據《歐洲聯盟條約》，任何人只要獲得歐盟成員國其中一個國家簽發的護照，即能成為歐盟公民。歐盟公民有權在歐洲31國，包括愛爾蘭，德國、荷蘭、法國等地自由居住，可以享有和定居公民同等權利，例如就業、教育、醫療福利及社會保障等，及可獲得歐盟領事保護權。

歐盟護照是全世界唯一可以一次過移民31個國家的護照，可以輕鬆跨國讀書、工作或退休。

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移民指南針

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