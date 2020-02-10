妥瑞症｜美國創作歌手Billie Eilish亦患妥瑞症 陳國齡醫生：屬兒童及青少年科精神病

18歲Billie Eilish患妥瑞症 患者成長路多崎嶇

對不少人而言妥瑞症是一種陌生的疾病，但原來美國著名天才創作歌手Billie Eilish亦是妥瑞症患者！今年18歲的Billie Eilish，當年初出茅廬時，因不時不自控眨眼或臉部抽動，而遭受惡意模仿及嘲笑，但不想被標籤為妥瑞症歌手，所以直到十六歲時Billie Eilish才公開承認患病，由此可見患者的成長旅途，存在不少挑戰與困難。瑪麗醫院精神科部門主管、兒童及青少年精神科主管陳國齡醫生表示，由於妥瑞症屬兒童及青少年精神科疾病，不少年幼患者未必能直接闡述症狀或完全表達其感受，因此家長未必察覺是疾病的一種，成長道路亦較為崎嶇。

2017年瑪麗醫院設立妥瑞症及抽動症診所，專為妥瑞症患者提供治療及支援，更在醫護人員協助下，於2018年年底正式成立香港妥瑞症協會，創會成員均為患者家長。陳國齡醫生近年致力推廣妥瑞症的公眾教育，她表示子女突然講「粗口」、出現肢體抽動、發出動物叫聲，別急於責備子女是反叛或頑皮，這可能是妥瑞症的症狀。雖然近年媒體多了對妥瑞症的報道，但事實上仍有不少人對此病一知半解，常誤以為他們失常，甚至有精神病，並以「痴線」、「發癲」等字眼標籤他們。

陳國齡醫生多年來診治過不少妥瑞症患者，有過不少印象深刻的個案，她表示曾有一名患妥瑞症的男童，年幼時的症狀十分明顯及嚴重，有運動型抽動，會不斷拍打物件及抽搐，亦有聲語型抽動，會放聲大叫甚至說整句粗言穢語，每每兒子發作情不自禁「爆粗」時，家長會嚴厲責備他，校方亦誤以為他是故意「爆粗」，除了對他冷嘲熱諷：「你咁鐘意講上台講飽佢」，亦會懲罰他，男童內心積壓了滿腔怒火，但至確診妥瑞症後，父母開始體諒他，甚至發作時會為他向外人解釋此病，「一次在乘搭巴士期間，男童發作說粗言穢語，巴士司機便質問他，父母二人解釋兒子因病才如此，但司機竟回應：『你先有病！』。」

該男童的校園生活亦如人間地獄，同儕間他儼如怪人般的存在，同學無法理解他的行為，會取笑、孤立，甚至欺凌他；後來在學校社工的協助下，男童得到機會在全校師生面前分享患病的經歷，但始終無法擺脫發作陰影，便改為錄音形式，在錄音中他說道：「我是因為妥瑞症才會說粗言穢話，但希望同學不要學習。」在這一次的分享後，他終得同學的體諒，生活迎來了曙光，後來至他十六七歲抽動的情況已完全消失。

陳國齡醫生又表示除家長外，學校的支援亦十分重要，曾有個案因校方處理不當，造成同學間的欺凌，然而面對家長的要求，校方又不知如何回應，最後演變成法律訴訟。因此瑪麗醫院的妥瑞症診所成為雙方的溝通橋樑，醫生會寫信詳細列明患者的病況，其後有專責護士跟進個案，與校方及社工商討可如何配合及協助患者，希望在校內營造一個關愛氣氛。

Marina作為香港妥瑞症協會的幹事成員之一，亦接觸過不少的個案，她表示曾有個案的家庭難以接受兒子患上此病，只有母親獨自承受，甚至患者公公直言「點解個孫會生成咁」，令她倍感壓力。亦有一位30多歲的妥瑞症患者，數年前在媒體上得知妥瑞症後，才驚覺自己多年來所患的是妥瑞症，小時候常常「拍枱」、「拍凳」或手舞足蹈等「壞習慣」，從小便受到家人責罵，說她很反叛常與家人作對，但幸好她生性樂觀，沒對她造成陰影或影響。

陳國齡醫生補充，妥瑞症患者有一半機率誕下同樣患妥瑞症的子女，她在診斷期間亦發現有不少家長自身患抽動症而不自知，但大多是輕微的抽動，如少許「翁口翁鼻」，在日常生活中不容易察覺，因而遺傳予子女亦不自知。另外，妥瑞症亦是一個令人「想入非非」的疾病，不知情的人會不斷臆測患者是否精神病發作或「發羊吊」，甚至以為「鬼上身」，因此她認為患者可仿效外國人士，穿上或戴上寫上妥瑞症的衣物或手帶，讓大眾得知所患的是妥瑞症，當他們發病時，最大的尊重是視而不見。

記者：曾怡

編輯：鄒仲安

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