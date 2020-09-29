你的優惠│4折！Daniel Wellington腕錶 半價！唇茶金桂花茶

你的優惠︱10月精選購物優惠（2020年10月5日至10月11日）。

Daniel Wellington Classic Canterbury 40mm 銀色錶殼（中性款式）（型號：DW00100016）

原價$1750，優惠價$680。「一按即買」

簡約風格在今日已經成為主流，事關簡約風格容易配襯，簡簡單單已經凸顯出個人對時尚的觸覺品味。手錶款式對應簡約風格的設計自然應運而生，而當中最為人熟悉的其中一個品牌，自然要數來自瑞典的手錶品牌Daniel Wellington。這次我們為大家帶來的型號CLASSIC CANTERBURY，靈感來自經典旗幟的壯麗顏色，此紅、白與藍顏色的尼龍錶帶呈現出不退流行的時尚美國風。活潑的錶帶搭配簡約、優雅的超薄錶盤，是一款可以在上班與下班後配戴的實用錶款。

唇茶金桂花茶

原價$26，優惠價$12。「一按即買」

香港桃膠茶飲專門店，主打健康養生的特色手調茶。嚴選特級茶葉，堅決不用糖水糖漿茶粉，100%真材實料。誠意推介金桂花茶，桂花特有的芳香，氣味芳香宜人，而茶葉中所含有的茶多酚，可以溶解脂肪，消除口中的異味，常飲桂花茶可以讓人滿口留香。

有機初榨冷壓椰子油500ml

原價$189，優惠價$113.4。「一按即買」

目前世界上具有最多功效的天然油脂之一，必然要數到椰子油。它的潛在作用非常多，除了可以用作食用油外，例如用油拔法可以把口腔內殘留的毒素清洗乾淨。而它更可以用作天然護膚品，例如可抗老化，調整皮脂腺分泌，改善乾燥膚質，消除皺紋、粉刺等等。

除了以上的精選優惠外，今期推介更有以下一系列着數，絕對值得大家留意！

KOLB‧LIFE八款健康素湯（共8包）+手工燒賣(純素)300g+ x1包

原價$474，優惠價$426。「一按即買」

Thomas Sabo 純銀耳環 鍍玫瑰金色（型號：CR598-416-14）

原價$870，優惠價$610。「一按即買」

日本升康力小球藻素（300粒體驗裝）（營養補充+ 趕走重金屬毒素補健食品）

原價$320，優惠價$198。「一按即買」

VIVIESTA SPORT - 加大容量運動健身旅行袋（粉紅色）

原價$378，優惠價$189。「一按即買」

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有關「你的優惠」：

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