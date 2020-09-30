致癌食物｜食茶餐廳蛋牛治要小心 罐頭鹹牛肉含致癌成份 中國製落植物蛋白辟肉腥臭味

鹹牛肉罐頭是加工肉，屬一級致癌食物，飽和脂肪亦多，多吃會增加患上心血管疾病、膽固醇高、血壓高和糖尿風險。

說到茶餐廳經典食物，蛋牛治一定少不得，是很多人的comfort food，要間中吃吃才安樂。蛋牛治的精髓當然是鹹牛肉，但坊間絕大部份都是用罐頭加工物，人人都知加工肉是高危食物，但到底有幾危？今集《消費籽南》又和大家拆解一下。

今次找兩款超市最常見的罐頭鹹牛肉，先是價錢較平、很多茶餐廳都使用、在中國製的長城牌；另一罐就是價錢較貴的外國老牌子、在巴西製的Libby’s牌。成份方面，當然有牛肉，另外還有糖、鹽，但長城牌還加了粟粉和植物蛋白。加入粟粉的原因，不外乎是想肉質更嫩滑，正如平時在家煮飯都會用粟粉醃肉一樣，但落植物蛋白又有甚麼用呢？

尚營坊註冊營養師周詠苑指，植物蛋白在罐頭鹹牛肉的作用是增味劑，可增強肉類鮮味，減低肉類腥臭味，還可以降低成本，不過植物蛋白通常來自大豆、粟米或小麥，成份都是天然，而且美國食物及藥物管理局已核准可作食物添加劑，可放心食用。不過想深一層，到底用了甚麼肉才需要辟肉腥臭味呢？閣下可自行想像。

另外，長城牌鹹牛肉的成份中還有兩個E編碼添加劑，分別是增味劑E621（即是味精）和護色劑E250。營養師指，E250即亞硝酸鹽，通常作食物添加劑，特別是加工肉，例如香腸、煙肉、午餐肉或鹹牛肉，有護色作用，即是可令食物呈現粉紅色，不易變瘀黑色，另外都有防腐作用，可以抑制肉毒桿菌生長，延長保質期。不過要留意，亞硝酸鹽在消化腸道中會被細菌轉化為亞銷銨，而亞硝銨已確認為致癌物質，在部份外國國家，例如挪威、瑞典及加拿大已被禁用。世衞曾有國際研究指出，每日吃50克加工肉，即大約1/3罐鹹牛肉，就會增加患上大腸癌風險達18%，所以世衞在2015年已將加工肉類列為一級致癌的食物，等同煙草的類別，如長期進食這些加工肉類，會增加患癌風險。

再看看Libby’s牌罐頭鹹牛肉，成份只有牛肉、糖、鹽和防腐劑（Sodium Nitrite），既沒有味精、也沒有植物蛋白和粟粉，又沒有E編碼，你以為就健康安全得多？非也，其實成份中的Sodium Nitrite亦都是亞硝酸鹽E250，和長城牌的成份中的護色劑E250一樣，只是字眼不同，所以沒有E編碼，也不代表沒有使用食物添加劑，消費者買罐頭時要看清楚。

營養師又指，雖然亞硝酸鹽在食物的用量很少，而且急性毒性很低，間中吃不會有很大影響，但一歲以下的幼兒就不應該進食，因為他們的消化系統未發展成熟，未能夠處理亞硝酸鹽，如進食了該添加物，身體內的亞硝酸鹽會和血紅素結合，變成正鐵血紅蛋白，令血紅素未能有效將氧氣運送到全身，令到器官受破壞，變成俗稱的藍嬰綜合症，即皮膚出現藍藍紫紫的顏色。

另外還要留意鹹牛肉加了很多鹽，亞硝酸鹽本身鈉質都高，多吃會攝取過量鈉質，影響健康。為大家計一計上述兩罐鹹牛肉的鈉含量，長城牌和Libby’s牌每100g肉的鈉含量分別有897毫克和980毫克；吃掉整罐的話，就足足攝取了1,525和1,940毫克的鈉，幾乎是人體每日鈉攝取量的上限（2,000毫克）。就算只吃1/3罐，攝取的鈉含量都分別有508毫克和647毫克，都不惹少。加工肉類除了有致癌物質，飽和脂肪亦多，多吃會增加患上心血管疾病、膽固醇高、血壓高和糖尿風險，所以應盡量進食新鮮肉代替。

看完兩者成份上的差異，它們的味道又有沒有分別呢？請睇片。

記者：黃子配

攝影：潘志恆

編輯：鄒仲安

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