Benz吉祥物｜德國平治博物館新成員 Carlchen、Carlotta打孖登場好難估

平治博物館擬人化變吉祥物 卡通車仔博物館小姐吸引小朋友

吉祥物嚟講，最強都是日本製造，不同縣市、品牌都有吉祥物，可愛到爆紅狂出產品。歐洲方面呢，可能始終文化有太大差異，所以有時有些吉祥物我們實在未懂欣賞......今次平治（Mercedes-Benz）就為德國史特加的平治博物館（Mercedes-Benz Museum）創造出兩隻吉祥物。

為了自小培育真心fans，今次吉祥物對象是小朋友，其中一隻就像動畫中的車仔角色，雖然未知小朋友見到會否尖叫好得意，但都叫一看就明。但另一隻呢？要代表平治博物館，亦是Daimler集團、平治的總部，於是，吉祥物本身就是一間博物館，咁吉祥物當然要有生命啦，於是就有對大眼睛，再加有手有腳，最得意之處是還為這建築物穿上一條裙。

Daimler集團宣佈由10月3日開始，就會有代表平治博物館的兩隻吉祥物登場，名字為Carlchen及Carlotta。兩者皆會在未來出現在印刷品上，亦會推出不同產品，當然產品都是以小朋友為目標客戶。當中Carlchen就是一輛車仔，車頭有三芒星標記。至於Carlotta則是造型比較出眾的博物館，而且廠方應該不只想吸納小男孩，還想讓小女孩成為潛質fans，於是博物館有裙着。

平治博物館主管Monja Büdke解釋，作為兩個小朋友的媽媽，她明白有一個卡通角色會更吸引到小朋友注視。而背後的設計團隊則是Steegmüller Sculptures，他們擅長把現實中的物件變成可愛動畫角色。

撰文：Michael

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