移民英國｜口語流利唔等於英文好！子女學英文4階段 需6至8年應付學術水平

一般而言，小朋友在外國生活一兩年便操得一口流利英語，這是否代表他們的英文已毋須任何額外協助呢？英國過往有不少關於英語為非母語學生（English as an Additional Language, EAL）的研究，今次分享當中一些研究結果，讓有興趣送子女到外國讀書或者移民到外國的家長參考。

由初學英語到學術英語水平

英國不同研究均指出，整個英語學習過程分為不同階段，而每階段所需的學習時間有所不同。一般而言，一個學生由初學英語至達到足夠的學術英語水平（Education English）來應付學習上各方面的要求，平均需要大約6至8年的時間。以下是英國教育學者Dr. Feyisa Demie的研究，界定學習英語的不同階段：

第一階段（初接觸英語）

學生能理解及運用母語進行課堂學習活動，英語課堂活動則需要協助才能完成，需時約一年半。

第二階段 （開始熟悉英語）

學生的英語明顯不是他們的母語，但英語口語能力強，惟讀寫能力還不夠高，以至課堂上的書面活動需要大量協助才能完成。這階段需時約3年。

第三階段（大致有足夠英語水平來應付課堂上需要 ）

學生的英語聽說讀寫能力發展良好，大部份時間毋須協助已能參與課堂活動。學生的數理科目表現通常比英文及文科理想，而面對較高英語要求的科目仍需要協助。這階段需時約3年。

第四階段（有足夠英語水平來應付各科目的學術需要）

學生在各科目已能自行應付，不需要在英語上提供額外協助。

以上4個階段，正反映現實中不少香港學生在英國高中選科時，因為英語能力而限制了其所選修的科目。同時，很多學生也經歷過在修讀文科時未能像本地學生一樣投入參與課堂，應付功課及考試時也面對額外困難。

英語水平影響公開試成績

儘管這些往往都不在於學生學習能力的問題，不過英國不同研究的確一致發現，在英國升學，英語能力是影響成績表現的關鍵因素。不同研究結果均顯示了一個明顯的趨勢，就是隨着學生英語水平上升，小六（Year 6）的SAT及中學第11級（Year 11）GCSE的公開試成績就越佳。 英文是這兩個公開試必考的科目，因此很多英語不是其母語的學生就份外「輸蝕」。不過，英語水平達至最高階段的學生，在公開試平均成績往往能超越英語為唯一語言的本地學生。

這意味着，一旦克服了語言的弊端，語言就不再是學習上的阻礙，學生就更能發揮到學習上的潛能。以上的研究結果，足以證明持續為學生在英語學習上提供額外協助的重要性。筆者下次將從言語治療師的角度，分享改進子女英語能力的方法。

撰文：倫敦mama@尋英。學之旅

Facebook專頁「尋英。學之旅」版主，從小在英國升學，在當地生活十多年，對教育及學校質素有獨特見解。身為兩子之母亦是言語治療師，特別關注家長及小朋友的需要。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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