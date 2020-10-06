日本旅遊｜住進名古屋電視塔 鋼筋×藝術酒店

日本首間進駐電視塔的酒店THE TOWER HOTEL NAGOYA，引入名古屋市內著名的法式餐廳glycine，suite room更設露台位，抬頭就看到獨一無二的電視塔景。

建於1954年的名古屋電視塔近月大翻新，更於塔中開設酒店，鋼筋鐵枝穿插於不同空間，而落地玻璃又可以居高臨下看着公園景色，話題十足。

名古屋電視塔花了3年時間翻新，終於9月18日重開，而10月1日開幕的THE TOWER HOTEL NAGOYA，就成為日本首間進駐電視塔的酒店。合共15間房，除其標籤式鐵塔鋼筋外，每一間都找來當地藝術家合作，將畫作、木藝、織品、金工創作等等混入水泥工業風格中；suite room更有露台位，住客抬頭就可以看到獨一無二的電視塔景。

用餐區分佈在1及4樓，前者是主打熱狗、啤酒的露台cafe；後者是名古屋市內著名的法式餐廳glycine，搬店至塔內，陳設跟以往的古民家感覺完全不同，除食味外，現化感的室內裝修及靚景都成賣點；而2樓就是婚禮宴會場地；晚上10點後，電視塔就成住客專屬之地，可以坐電梯至展望台，於居高臨下的酒吧，優閒地飲返杯，非一般的酒店體驗。

撰文：鄭智敏

編輯：鄒仲安

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