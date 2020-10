狗的嗅覺｜比人類靈敏十萬倍 靠聞同類屁股判斷是否適合繁殖 狗糞狗口水都可以有性暗示

狗的嗅覺很靈敏,經常探頭嗅同類的屁股,其中一原因是想判斷對方是否適合繁殖

有養狗的你們,有沒有發現當狗見到同類的時候會聞對方的屁股呢?要知道人的鼻子有500萬個嗅覺受體(olfactory receptor),但狗的鼻子就足足有1.5億個。如果換算成靈敏度,那狗的嗅覺比人類的嗅覺會高出約十萬倍。另外,狗大約三分之一的大腦都用於檢測和識別氣味,而人類僅將大腦的5%來處理嗅覺。

狗的鼻腔內部有一個特殊的結構通向上門牙後面的口腔頂部,稱為犁鼻器官(vomeronasal organ),也稱為傑克森氏器官(Jacobson’s organ)。犁鼻器官的神經直接通向大腦,與鼻子嗅覺組織中的神經不同,犁鼻器官對普通氣味沒有反應,而是專門負責化學訊息通訊。

狗的直腸內部有兩個小囊,稱為肛門腺(anal glands)。它們通過一對微小的開口將化學物質分泌到直腸中。當狗隻排便時,直腸括約肌收縮,腺體會排空並釋放氣味到空氣。每隻狗都有獨特的氣味,狗可以快速確定它們是否曾經見過,從肛門區域發出的香氣正是狗隻識別對方的獨特形式。

除了處理化學訊息通訊,犁鼻器官亦都會和大腦負責交配資訊的部份進行通訊。通過識別訊息素(pheromones),雄性和雌性狗能夠知道異性是否適合繁殖。此外,犁鼻器官提供新生幼犬尋找母親奶源所需的嗅覺,允許幼犬從其他哺乳類中識別母親。

訊息素在嗅覺交流中起着重要作用,它可以引起特定的行為或情感反應,包括性行為、攻擊性、與恐懼有關的行為和迴避反應。訊息素是動物產生的化學物質,可以刺激其他相同物種的行為反應。訊息素除了由腺體(包括肛門囊)分泌外,唾液、糞便和尿液中也含有訊息素。由於訊息素只有特定物種才有,因此人類無法檢測到狗的訊息素。

撰文:inscie

動畫:怪奇

編輯:鄒仲安

