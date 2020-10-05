蘋果訂戶尊享｜知己難求！黎智英VS蔡瀾食住對談 送$10,000 VVIP會籍

《蘋果動新聞》為訂戶建立互動分享平台「蘋天說地」，第五場呈獻【知己難求！黎智英VS蔡瀾食住對談】網上FAN享會，只限《蘋果動新聞》升級壹會員尊享！直播當天設有網上視像問答環節，被抽中的升級壹會員可參與其中，以網上視像形式，即時與他們對話，其中一人仲有機會獨得$10,000 VVIP全年撐蘋果會籍！按此提交問題

在黎智英的專欄，經常出現「蔡瀾兄」三個字，是其珍而重之的知己好友。蔡瀾讚黎智英「懂得吃」，黎智英則認為蔡瀾是「更懂得吃的人」！今天，蘋果大樓5樓canteen吃到鏞記燒鵝，當年，正是蔡瀾帶黎智英首次踏足鏞記，原因只是黎智英想食雲吞，致電請蔡瀾教路。兩人相識數十載，以「Why not ＆ So what」的人生觀走過大半生，乜都夠膽試，失敗？又再試！現在回首，二人是不枉此生？還是或多或少留有遺憾？

問問題，贏$10,000 VVIP全年撐蘋果會籍

升級壹會員除了可以在「果燃台」收睇直播，我們更會預先選出30位訂戶，一齊以網上視像與黎智英和蔡瀾發問及討論，我們之後會選出問得最好的一位，將可獨得$10,000 VVIP全年撐蘋果會籍！參加辦法簡單，只要提交問題，一經選中，會有專人聯絡你講解視像互動詳情。

按此提交問題

【知己難求！黎智英VS蔡瀾食住對談】網上FAN享會

日期：2020年10月11日（星期日）

時間：4:00-5:00pm

平台：果燃台

收看：登入《蘋果》訂閱賬戶（升級壹會員）

費用：全免

$10,000 VVIP全年撐蘋果會籍的得獎者

9月27日【道不同，不相為謀？ 黎智英VS桑普站雞蛋那方】網上FAN享會

陳生：政權強硬控制自由言論及教育，企圖修改歷史真相，作為見證真相的一代人，除了親述口傳，該如何避免下一代被扭曲事實洗腦？

桑普建議家長向孩子推介一些好書，在收看新聞時給予引導及解「毒」，未必需要談及理想或價值觀，小朋友可能難以理解，建議由淺入深，例如討論該新聞有沒有矛盾之處，與數天前的講法有何不同等。桑普亦建議家長裝備自己，更深入了解香港和中國歷史，才能引導子女正確思考。黎智英則建議家長避免讓小朋友長時間打遊戲機，反而鼓勵他們上YouTube學習外國的意識形態及生活方式，並從旁引導，便有助擴闊視野。

9月13日【內有乾坤！黎智英VS馮睎乾有玄相聚】網上FAN享會

Gloria：對於以前在蘋果做副總編輯的屈穎妍同潘麗瓊，變為藍營代言人你有甚麼睇法？怕不怕現時有員工是卧底？

黎智英認為在傳媒很難做卧底，卧底只能取私訊，不能違背報館立場寫文章。而今天屈穎妍和潘麗瓊的立場或許是因利益而促成。黎又不認同是蘋果為藍營培養出宣傳工具，認為她們原本已很厲害。馮睎乾則表示不認識她們，很難評論。

8月30日【黎·明來到！黎智英VS畢明CLS對談】網上FAN享會

lan：黎生如何靠信仰撐住自己？畢明如何以蘇東坡的人生價值和豁達鼓勵黎生？

黎智英認為信仰助其平和地面對命運，使其無畏無懼；畢明則認為黎生比蘇東坡更具膽識，更能活出如電影般的傳奇一生。

8月16日【不改的約定！黎智英·林夕深情對談】網上FAN享會

陳小姐：如果中共威脅黎生的家人，要求其關閉《蘋果》會如何選擇？

黎智英不禁難過落淚指不敢想像，同時間陳小姐亦一同哭了。

我們感謝每位參與訂戶的提問，互相能有具深度的意見交流，得獎者將有專人聯絡，恭喜各位！

* 有關此FAN享會的最新消息，請各位留意電郵、《蘋果動新聞》及【香港蘋果日報】FB專頁公佈。

* 被抽中的視像互動參加者將由專人以電郵聯絡。

* $10,000 VVIP全年撐蘋果會籍不能兌換現金，及需在限期內使用。

* 受條款及細則約束，如有任何爭議，壹傳媒保留最終決定權。

查詢詳情請在辦公時間致電 2990-7469 ，或電郵至 events@nextdigital.com.hk 。

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