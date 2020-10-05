狗公園｜青衣海濱公園有望開放為寵物公園 區議員發起寵物共享公園問卷諮詢

康文署擬開放青衣海濱作寵物公園 葵青區議員籲居民本月19日前發表意見

香港不少狗主都因為土地問題而頭痛，很難找到可以帶狗狗散步的放狗好地方，所以不少區議員都致力為狗主爭取興建「狗公園」，或者開放原有公園為「寵物共享公園」。近日葵青區就有好消息，康文署有意選定葵青區「青衣海濱公園 」為「寵物共享公園」，並將就此與葵青區區議員商討。

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葵青區區議員黃俊達表示，開放「青衣海濱公園 」為「寵物共享公園」一事暫時仍在討論階段，但本月尾區議會將與康文署見面，有望正式爭取試行，所以在網上發起問卷諮詢，希望搜集數據。黃俊達議員指一直收到不少街坊反映，希望可以有更多持份者共同使用海濱，「本區有不少屋苑可以養狗，但卻缺乏足夠的寵物公園，而海濱公園的環境及長度，正正十分適合狗主放狗。」

黃俊達議員亦指過往有不少狗主會偷偷在晚上到海濱公園放狗，未見出現狗隻排泄產生異味的問題。為平衡不同區民需要，他亦提議可以先試行開放部份時間，毋須直接將公園變成全日開放給寵物使用，望能減少反對聲音。截至目前為止，有七成問卷回覆表示支持開放海濱作寵物共享公園。問卷調查開放至本月19日，黃俊達議員整理數據後會轉交康文署。若公眾對開放海濱有意見，可於限期前到以下網址填寫問卷：

記者：李珮禎

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