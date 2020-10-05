零垃圾生活｜記者實試zero waste生活 用椰子油刷牙刷足3日 走塑秘訣係「眼明手快」

屋苑沒有廚餘回收計劃、超市9成都是包裝商品、遇上購物單以外的美食怎麼辦？

根據《香港固體垃圾監察報告》，人均固體垃圾棄置量每日有1.53公斤，較10年前上升近兩成。塑膠棄置量高達2,343公噸，相等於156輛雙層巴士。一連三日，我們走訪了3位零垃圾生活者，學習如何在生活上減少浪費。又零廚餘又零垃圾，說來容易，但實際實行起來，又是否能貼地生活呢？記者嘗試當一位零垃圾主義者生活3天，看看困難與否？

挑戰1：廚餘

家居廚餘人均棄置量，每日就有0.32公斤。要處理廚餘，如果你屋苑沒有廚餘回收計劃，家裏亦沒有蚯蚓或酵母分解等天然分解箱，坊間亦有回收公司同非牟利機構願意收集廚餘，但地點大多集中於新界大西北。市民事前可到環保署的網站，先查看有關機構所在的地點。

挑戰2：零塑零食

在超市要購買零塑零食十分困難，皆因超市內大多商品均是包裝商品。不只零食，為了刺激購買慾而生的精美包裝，加上進口及銷售前額外增加的包裝物，整個超市9成都是包裝商品。大多數包裝物料都是難以回收，因此都市每日固體垃圾量中，就有約2,000公噸屬包裝垃圾。要找沒有包裝的零食，舊式的涼果攤同零包裝商店就是替代之選。

挑戰3：購物安排

實行零垃圾生活後，外出購買食物前，會先預算要購買的份量，再帶所需的器皿。一旦在路上遇上購物單以外的美食，就有可能沒法購買了。例如有一次外出購買午餐食材時，剛好碰上蛋糕店有新款蛋糕出爐。奈何器皿有限，惟有下次再買。

記者：沈敏怡

攝影：蕭志南、張志孟

編輯：鄒仲安

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