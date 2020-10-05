豪景花園虐待案｜逾300店舖貼動保文宣提醒大眾：律政司放生虐畜唔可以不了了之

律政司不起訴深井虐待動物案震驚社會 一班毛孩家長持續行動為動物發聲

十多條小生命化為烏有，而「兇手」依然逍遙法外。年初情人節，深井豪景花園發生動物高處墮下案件，30隻動物或死或傷，震驚社會。但更令人震驚的是半年後，律政司認為未有足夠證據能達至定罪，決定「放生」不就案件提出起訴。消息傳出後，有不少動保團體紛紛發聲明回應、聯署發信律政司、眾籌登廣告。事隔一月，社會反應漸漸變淡，但有一班毛孩家長鍥而不捨，到處張貼文宣，希望持續為毛孩討公道。

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九月初，寵物店「Pet Pet Express」發起眾籌，收集了1,020個關愛毛孩的家長或團體的簽名，多次集資於報紙登廣告，表達對律政司「放生」做法的不滿。但事隔一個月，政府一直未有正面回應毛孩家長，所以部份家長決定發起另一項行動，大量印刷相關文宣，邀請不同店舖貼上。至今已有超過300商戶幫忙，除了寵物店、動物診所，亦有西餐廳、糖水店、日本料理、美容店等等各行各業願意支持。

發起活動的毛孩家長表示，即使行動未必有實際作用，但仍希望保持大眾對毛孩的關注度，「我哋唔想件事沉底。就算會講到大家煩，都要不斷提，唔可以畀件事不了了之。希望保持住我們呢班民間聲音，去幫一班毛孩發聲。」他們指若然香港的動保法一直沒有改善，他們會一直用不同的方法持續行動下去。

記者：李珮禎

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