傷殘動物｜12歲長壽鴨遭魚絲線弄傷變單腳鴨 成功眾籌$3,000訂製專用鴨輪椅

英國長壽鴨仔意外受傷截肢 動物機構為牠眾籌製專用輪椅

鴨仔的壽命平均只有5至10年，而英國就有一隻年達12歲的鴨長老。牠不但年老，早年更因意外成為傷殘的單腳鴨。但牠頑強的生命力，令牠活至12歲高齡。早前有動物機構更特意為牠舉行眾籌，製作一部牠專用的鴨輪椅。連鴨仔都有輪椅，究竟這部輪椅是甚麼樣子的呢?

這隻在英國的長壽鴨叫Stumble，從前在外活動時，曾因為被魚絲纏腿，最終因傷重而要截斷傷腿，變成獨腳鴨。慶幸Stumble後來獲得當地動物收容中心收留，能在中心內安享晚年。收容所職員很疼愛Stumble，在牠玩水洗澡時，更會擺放2隻膠鴨子在旁陪伴牠。情景跟高飛帶布魯托外出散步，有異曲同音之趣。然而，因為獨腳的緣故，Stumble一直不良於行，多年來亦只可以有限地走動。最近中心就特意牠為眾籌，給牠製造一輛專用的鴨輪椅。最終眾籌成功，以近3,000港元訂來牠的新「鴨腳」。這部輪椅與一般寵物輪椅一樣，設有前後4個轆，椅心用彈性的黑布造出一個可伏卧的支撐區。鴨子套進腳仔，伏在輪椅上，獨腳走動時，4個輪子就會轉動向前。雖然專屬輪椅仍有活動上的限制，但至少Stumble的走動空間大了不少，亦算是一大進步。

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