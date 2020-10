營養標籤│美大學硏究自願性營養標籤指引 促使食品製造商改善產品營養質素

食品標籤以不同顏色標示卡路里、飽和脂肪、糖、鹽份

追求健康的人士在購買食物時,必定會參考食品包裝背後的營養標籤,有不少國家如英國的政府部門連同一些自願組織,推行了一套名為the front of package(FOP)的食品標籤指引,以不同顏色顯示卡路里、飽和脂肪、糖、鹽份的營養資料。這套營養標籤指引完全屬自願性質,食品製造商可自由決定參加與否,多年來不少食品品牌亦有參與這計劃。

為了研究這套已有16年歷史的自願性營養標籤指引所帶來的影響,北卡羅萊納州立大學普爾管理學院的營銷學副教授Rishika跟她的研究團隊抽出了美國歷年來有參與這計劃的44個食品種類,合共檢視了9,083個食品品牌,共21,096件產品的營養資料作檢視。

是此硏究的目的主要想知道食品製造商是否會按公眾對健康食品的營養內容要求而作出改變,結果發現FOP營養標籤對營養內容有以下影響:

1. 食品在同一食品種類內,高檔次的品牌對優化營養內容質量的表現,較一般檔次的品牌佳。

2. 一些只有少量產品線的食品品牌,傾向更着力改進產品所含的營養內容。

3. 在被視為不太健康的食品類別中,如零食,包裝上會有更多營養宣稱的聲明。

4. 如果產品所屬類別中,有很多不同價格的產品作競爭對手,它們會展示更多宣稱的聲明以吸引消費者。

5. 產品採用了FOP標籤後,會展示出較之前改進了的營養內容質素。

研究又發現,在所有食品類別中,某些產品採用FOP標籤後,其卡路里減少了12.5%;飽和脂肪減少12.97%;糖減少12.62%;鈉(鹽)減少3.74%。

Rishika教授表示:「我們曾假設,如果營養訊息在包裝的正面能清楚地標記展示,消費者在決定購買產品時會更加考慮這些訊息。」

研究結果亦證明,這個標籤指引是可以令在同一類別的產品,與其他品牌做成相互競爭壓力,推動品牌創新及改善食品的營養品質。

「對消費者而言,我們發現消費者認為包裝上附有 FOP標籤的,一般意味着該產品比沒有FOP標籤的競爭產品有更佳的營養成份。」Rishika續說。

總體來說,FOP這自願性、可視化的營養標籤,絕對是鼓勵食品行業改進營養品質是有效工具。

資料來源︰Lim, Joon Ho and Rishika, Rishika and Janakiraman, Ramkumar and Kannan, Pallassana, Competitive Effects of Front-of-Package Nutrition Labeling Adoption on Nutritional Quality: Evidence from Facts Up Front Style Labels (December 12, 2018). https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022242920942563, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3641983 ;

https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/fop-guidance_0.pdf

撰文:李飛

