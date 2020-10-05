Audi Q7 Facelift｜Q7內外加料配備外形更靚仔 靈敏舒適7人SUV稱職家庭車

試駕剛到港中期小改款Audi Q7 鬼面罩S Line包圍配襯21吋軚好惡

試駕剛到港的Audi Q7一改記者對中期小改款的看法，這部七人SUV由內到外的轉變實在大得驚人，差點讓我懷疑是全新一代車型呢！作為汽車版記者，一年內試五六十款新車是再正常不過的事，當中可能只有三分一是全新款，其餘的往往都只是小改款。對於筆者來說，每次報道小改款新車都是一個挑戰，事關它們一般都是換換泵把、輪圈而已。惟單看這部Q7的外形，新車換上充滿科技感的全新家族式Matrix LED頭燈，鬼面罩亦是從Q8換過來的新設計。再加上現時來港的Q7配置S Line包圍和21吋輪圈，整體觀感比小改前兇悍得多。

至於車尾方面，新車尾燈不但採用了全新設計，設計師亦運用了一條鍍鉻飾條來營造出一個貫穿式尾燈的視覺效果，使新Q7的車尾更具A8級數的豪華感。

移植Q8雙屏中控台 配MIB 3軟件

步進入車廂，你會發現Audi設計師居然狠心放棄舊款的中控台設計，將Q8的雙屏幕中控台搬到Q7身上，令Q7和Q8的內櫳設計驟眼看是一模一樣。這對於追求高科技的車主來說絕對是好事，因新車的多媒體系統用了最新一代的MIB 3軟件，意味運算速度比小改前快上10倍。不過，雖然新系統比舊款快，但轉用輕觸式屏幕的最大弊處還是開車時比較難操作，而且使用幾分鐘後，屏幕已滿佈手指模印。

動力方面，新車改用全新3公升V6 Turbo引擎，最大馬力為340匹，峯值扭力為500Nm，搭配一套8前速自動波箱。除此之外，新車更採用時下最流行的48V Mild Hybrid系統作輔助，不但有助降低油耗和排放，更成功將Q7的0-100公里加速由6.3秒下降至5.9秒。由於今次來港的Q7屬於S Line版本，因此新車配備的氣壓避震也是偏重於運動化調校，就算調至Dynamic模式，新車細膩的行駛質感仍然活像一部A8級數的豪華房車，過彎時亦不失支持撐，相當穩健。

如果講到Q7比較厲害的標準配備就不得不提它的後輪轉向，事關在這個級別的SUV當中，只有Q7的標準配備有後輪轉向。對於車長達5米的大車來說，有了後輪轉向可加強靈活性。用了後輪轉向之後，Q7的迴轉直徑由原本的12.5m減少至11.5m，此數據亦是同級之冠，有利於窄位泊車或掉頭。

同級獨有 尾排全自動摺椅

雖然廠方聲稱Q7是一部七座位SUV，但它的第三排空間絕對談不上寬敞，加上進出第三排時，需要足足三個步驟才能把中排座椅翻開，令上落車變得複雜。不過Q7勝在其標準配備具同級獨有的尾排全自動翻摺座椅功能，使裝貨時不用車主勞其筋骨也能輕鬆翻摺座椅，這個設計也算是功德無量吧。

總括而言，Q7今次小改款確實把這個車系全面升級至更高級更豪華的境界，與此同時亦將車價由小改前70餘萬元漲升至96萬元，這個價格升幅對於以往的客戶群未免有點阻力。加上它的同級對手也紛紛推出配置更入門的版本來吸客，相信Q7要在這個「疫市」搶灘也不是一件易事。

Audi Q7 55 TFSI Quattro S Line Sport

引擎：2,995cc，V6 Turbo+48V Mild Hybrid

馬力：340hp/5,200-6,400rpm

扭力：500Nm/1,370-4,500rpm

傳動：8前速自動波箱，四驅

售價：$969,900起

查詢：Audi HK

採訪：梁彥韜

攝影：李卓霖

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