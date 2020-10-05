牙齒｜側門牙移位及乳齒未脫落或因犬齒阻生 嚴重會囊腫病變致牙根萎縮

女性較常見上顎犬齒阻生

阻生牙齒如智慧齒總是為人帶來煩惱，既會發炎令人牙痛，又沒有功能，而其他阻生牙齒又是否一樣一無是處呢？除了下顎智慧齒外，口腔內最容易有阻生問題的牙齒就是上顎犬齒了。根據香港大學牙醫學院在2009年的研究，全港約有2.05%的小孩有阻生上顎犬齒的問題，男女比例約是4:6。

有很多原因都會增加犬齒長不出來的風險，例如牙床骨位置不足，乳齒過早脫落造成鄰近牙齒遷移佔據空間，犬齒的位置、角度異常，因創傷而令犬齒牙腳扭曲，或令犬齒與牙槽骨黏連，因囊腫病變造成阻擋等。

一些常見的阻生犬齒的症狀包括：乳齒犬齒過了10至12歲還是沒有脫落迹象；一邊的犬齒長出來超過半年但另一邊的犬齒遲遲沒有長出；側門牙有移位、缺少；或是其他家庭成員也有阻生犬齒的問題。如果你的小孩有以上的症狀，建議及早找牙醫進行檢查，看看是否有阻生犬齒的問題。

不過，由於阻生犬齒很少會引起不適（與阻生智慧齒不同），大多數的阻生犬齒都是牙醫進行例行檢查時意外發現的。牙醫會以臨床觸診和X光影像確定阻生犬齒的位置，另外，現今牙科用的錐狀電腦斷層掃描逐漸普及，可以更準確知道阻生犬齒和鄰近牙齒的狀況。

手術脫除阻生犬齒是一個小型的口腔手術，通常由口腔頜面外科醫生進行。它的程序和脫除阻生智慧齒相似，醫生會在阻生犬齒附近的牙肉位置開刀，把阻擋的牙槽骨清除，然後把犬齒拔掉，把傷口沖洗乾淨後便會以針線縫合。術後傷口會有腫痛，口水會有血絲，其他常見風險還包括傷口發炎和對鄰近牙齒造成損傷。醫生會按須要給予止痛藥和抗生素，一般手術後的不適大概一至兩個星期後便會慢慢消除。

由於犬齒對一個人的外觀和功能都有不容忽視的作用，一般情況下，醫生都會盡量保留犬齒。但有某些情況，例如犬齒的位置和角度不佳，牙腳扭曲、與牙槽骨黏連，出現囊腫病變，或導致鄰近牙齒的牙根有萎縮等，就可能不得不把阻生犬齒脫除了。

處理阻生犬齒的問題牽涉不同醫生，包括普通科，矯齒科和口腔頜面外科等。如果置諸不理，不但會影響外觀和功能，更可能影響鄰近牙齒的排列，嚴重的話甚至會出現囊腫病變或令鄰近牙齒的牙根萎縮。所以，家長應帶小孩定期檢查牙齒，才能及早診斷阻生犬齒和預防它引起的後遺症。

撰文：香港口腔頜面外科學會譚鉦鍁

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