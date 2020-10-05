Tesla Model 3減價爆賣｜大陸減價8%至249,900人民幣 傳陳列室職員忙到冇時間食飯

中國製Tesla Model 3大減價 入門版售249,900人民幣 長續航版309,900人民幣減幅最大

莫非大陸人特別喜歡忙到不吃飯不飲水？話說Tesla Model 3在大陸生產的版本早前降低車價，吸引到不少用家買新車，咦？不是要支持國產品牌嗎？中國人身體最誠實嘛。而且更有報道指陳列室的職員忙於開單，根本沒時間吃飯，咦咦？不如學早前來港的檢測人員，聲稱忙到着尿片，咪可以慳埋去廁所時間囉？

Tesla上星期開始為中國製造的Model 3房車減價，大約減了8%至249,900人民幣，據稱之後就開始爆賣。在減價前，由Tesla上海廠房製造的Model 3車價是271,550人民幣起，而據《印度斯坦時報》報道，減價後有陳列室職員表示因為銷情太好，亦有不少潛在買家來看車，所以連吃食時間也沒有。

廠方沒有指明減價後的車款用上甚麼類型電池，但《Reuters》就報道標準版Model 3現在用的是磷酸鋰鐵Lithium iron phosphate（LFP）電池，這個比起之前用的Nickel-cobalt-manganese（NMC）電池便宜。

至於長續航版本的Model 3，車價則由344,050人民幣降至309,900人民幣，以比率計，比起入門版本減幅更大。Tesla上月在大陸賣出超過11,000輛Model 3，而下年開始，廠方更會推出中國製造版本的Model Y。其實中國品牌也有不少電動車推出，愛國車迷應該要出力支持才對，身體唔好咁誠實得唔得？

資料來源：Hindustan Times、Reuters

撰文：Michael

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