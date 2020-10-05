養生｜美國流行精油斷食性愛等偏方 《養生好不好》揭健康療法變搵錢騙局——阿蘭

Netflix紀錄片《養生好不好》（[UN]WELL）探討精油、Tantric Sex、母乳進補、斷食、死藤水、蜂螫療法等美國流行養生偏方

講起養生，我曾是個狂熱份子。自小患有濕疹，皮膚無故過敏，容易疲勞受壓，總覺得身體藏有「毒素」。爲了「detox」我無所不用其極，從正路的戒口、按摩、刮痧、健身、瑜伽、冥想，到較偏方的頌缽療法、漂浮治療、布緯食療、椰子油潤膚、Paleo Diet等全部試過（必須強調反智的juice cleanse我是沒有碰過）。見到Netflix紀錄片《養生好不好》（[UN]WELL）探討精油、Tantric Sex、母乳進補、斷食、死藤水和蜂螫療法六樣流行美國的養生大法，即刻睇晒。集中講講精油和斷食，我試過嘛。

第一集講到精油近10年在美國大行其道，傳説吸用精油香氛能醫百病，包括癌症自閉，引來一窩蜂追捧。沒醫生執業資格的開辦精油治療課程賺到盤滿缽滿，自稱為神一樣拯救世人；身價億萬的層壓式傳銷公司看準精油市場，吸引宗教信徒般的狂熱忠粉捨身賣命做sales。有人食到成身起疹，有人醫返好癌症，有人賣不出貨搞到一身債。

第四集講到美國矽谷流行斷食，初創公司老闆會進行長達16至22小時的間歇斷食，說能提高工作效率，改善健康。有人洞悉商機，給斷食人士賣營養補充奶粉；有專業醫生提供一個月只喝清水的斷食療程，讓過重的患癌人士首次感覺良好；有自稱斷食大師開辦貴價度假村大撈一筆，客人斷食後神志不清後意外跌倒死亡，一句唔關我事就成功卸膊。

睇睇下，每集其實結構類似，就是有人試過用落自己身上work啵，不理是placebo（安慰劑）定實效，總之周圍推介。三姑六婆道聽塗說，紛紛叫入戰團，利益漸大自然發大嚟搞，將所有健康問題賴落體制，慫恿他人漠視科學，盲信偏方，將人們的希望變信仰，救世變剝削，養生變邪教，治病變做show。做生意與行醫是兩回事，不過沒有法律規管，遊走界線綽綽有餘。

為何總有水魚入局？全因人絕望時咩都做得出。不難發現走火入魔的，通常都有自己控制不到的身心問題，如過重、毒癮、曾經犯罪坐牢、創傷後遺症、憂鬱症、癌症、不明之症，或心痛子女患有罕有疾病。「大師」們利用其心急與絕望來謀利，同洗腦人生課程、萬元永久脫毛療程定賣保險分別不大，都係姜太公釣魚，夠desperate的自動上釣。與之前另一套Netflix紀錄片《瑜伽大師的魔爪》講的類似，邪教騙局之所以生生不息，因人性弱點永遠存在。

咁精油斷食本身有冇用？一定有用㗎。人類是感官動物，聞到香氣心神自然得到紓緩，絕對有助減壓。間歇斷食嚴格控制進食時間，中午沒有飯氣攻心，自然提高生產，容易食少當減肥。不過有助改善狀況不代表可根治病症，相關亦不代表因果。從來身心靈就難以分割，有指傳統西醫主張對症下藥頭痛醫頭或許有它的局限，反觀着重標本兼治的中醫和另類療法等，似乎亦有參考價值。例如對受過嚴重心理創傷的，喝死藤水能調整大腦神經，比抗抑鬱藥更能治本。但任何具強大效果的物質都存在濫用和致命風險，所以才被立法規管。

不過説到底，不如問有幾多人真心有照顧自己身體？大部份人連12點前睡，兩份水果三份蔬菜，每日運動30分鐘這些基本都沒做，身體出毛病就話要detox，然後畀錢嘥時間搞一大輪。就好似明明可做運動減肥瘦臉，卻跑去整容抽脂，是本末倒置。

探索養生之道多年，而家皮膚滑過雞蛋，我有小小結論：養生不用多花錢。真正的治本是面對自己好醜，接受生命隨機無常又殘酷，學會與不完美的自己和世界共存已經足夠。睡得夠運動夠，遠離令你不快的人事物，降低生活要求，多用腦少用口。身體不是情人，你對身體好，身體一定會對返你好，最好的養生是愛錫自己。

撰文：阿蘭

編輯：鄒仲安

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