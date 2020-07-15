PTSD｜失眠焦慮是警號 DSE生難忘警暴成績一落千丈患創傷後壓力症

PTSD致情緒不穩及易怒

創傷後壓力症（PTSD）令芷晴情緒不穩又易怒，與她閒聊時，只要稍有一句不合心意，她就會勃然大怒，繼而指罵各人。雖然她的情緒很快就會平復下來，但趙社工覺得芷晴的情緒很不穩定，感覺她總是處於心不在焉的狀態，同樣的問題，她會於不同的時間問幾次，過後又一臉茫然，搞不清她是否真的理解。這幾天頻頻與趙社工聯絡，一方面教導她一些即時應對的技巧，一方面為芷晴的個案做好準備。

與芷晴親身接觸後，她透露自某個突發事件發生後，她一直都受半失眠所困擾。芷晴是個應屆文憑試考生，她的校內成績不差，考上大學毫無難度，如果再努力一點，說不定可以考上醫科。只是，近來發生的種種社會事件，讓她對政府、以至整個社會制度極度不滿。她身邊有幾位同學漸漸加入社會運動的前線行列，芷晴也頗受同輩的影響，越走越前，由最初僅參與遊行，到最近蒙面上陣，協助「同伴」避開警方的追捕。

就在個多月前，她親眼目睹與之「出生入死」的前線「同伴」在一次運動中被捕，在她眼中，「同伴」更被警察施以暴力對待，當場被打至頭破血流。自此，她腦海中不時浮現當日同伴被捕的畫面，因而經常無法專心，學業成績亦一落千丈。她以為，這只是一時半刻的身體反應，只是短時間未能接受的朋友被捕之打擊。可是，這種情況沒有隨時間的流逝而得到紓緩，芷晴越不願意想起，反而越發會想起。不斷的回閃，不僅影響其日常生活，更令其噩夢頻頻，有時甚至會在睡夢中驚醒。

趙社工留意到，芷晴對巴士極為敏感，不論是看到停泊的巴士、抑或是行駛中的巴士，她都表現得無比的焦慮，立即停下腳步，或是找不同藉口來繞路，讓巴士離開她的視線範圍。芷晴亦回應說，只要一看到巴士，腦中就會閃過當天同伴於巴士上被捕的片段，雙腳就像不聽使喚般向反方向走。

綜合以上的描述，芷晴患上了「創傷後壓力症」（Post-Traumatic Stress Disorder，PTSD），她經歷從沒預期的事件，未能承受或適應，同時頓然意識到自己安全亦受到威脅；自己安然無恙，朋友卻面臨牢獄之災，她被不安感與內疚感濃濃地包圍，出現抑鬱的症狀，因而患上此症。

正常來說，經歷創傷事件後，腦海浮現畫面是並不罕見，但相關症狀通常在一至兩星期後會逐漸淡化，若情況持續，出現失眠、不安焦慮的情緒，甚至避開事發地、相關人及事物等，來否定自身的心理問題，就有患上此症的危機。

撰文：精神科專科醫生麥棨諾

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