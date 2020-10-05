流浪狗求生｜浪媽產後叼8小狗偷藏民宿 老闆暖心收編兼送養感動網民

台灣流浪狗媽媽叼初生小狗走1公里 獲民宿老闆收養成導遊為旅客服務

母愛驚人！一隻黑狗媽媽產後擔心8隻幼犬的未來，以口叼着初生狗狗，一次一隻或數隻的方式，快走到1公里外的民宿，就這樣來回走，偷偷放在平台上。狗媽媽的用心被民宿老闆發現，但老闆不但沒把狗狗趕走，還擔心狗媽媽奶水不夠幫牠「坐月子」，並將這幾隻小狗安排送養，尋覓適合的主人，而民宿老闆最後更決定把小黑媽媽「收編」，並擔心牠會太想孩子，留下一隻小狗陪伴牠，這個結局讓一堆網友感動不已，直呼「超暖心」。

「母愛真偉大～流浪犬小黑不辭辛勞，一隻一隻的叼着牠的寶貝來到十方山水。」民宿《十方山水》9月23日發現了小黑媽媽的舉動，在社交平台專頁尋求有否有緣人願意飼養小狗狗。

《十方山水》民宿的劉姓老闆向台灣《蘋果新聞網》表示，狗媽媽大約走了1公里到民宿，牠把狗狗放在最外邊的房間平台下方，原本他們也沒發現，是客人先發現有狗狗，他們才在附近發現了3隻。

一開始發現3隻，沒想到其實是8隻。「之後想把小狗安置、抓出來放置在屋簷下，母狗又叼回去陽台下。」劉老闆描述當初的經過，透露出小黑媽媽一開始似乎也不太相信民宿老闆，但老闆卻不在乎，甚至擔心起小黑媽媽，「（牠）沒離開、每天都來，我們怕牠奶不夠，所以煮肉給牠坐月子。」

經過劉老闆在臉書以及住宿客人的轉發帖文，7隻狗狗很幸運地找到了自己的家，最後1隻老闆想留下，原因超暖。「我們決定留下媽媽、擔心全部送走小狗寶貝媽媽會得憂鬱症、所以民宿也留一隻小狗寶貝陪伴牠，希望牠們都能過得很開心。」劉老闆並說未來等小狗斷奶後，會帶小黑媽媽去結紮，「不至於再一次的磨難，再次感謝大家。」

目前小黑媽媽宛如民宿的導遊，劉老闆說「我們稱牠步道狗，牠帶客人走步道不會迷路，客人走慢會等牠，牠帶客人走步道，看牠超開心。」

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！