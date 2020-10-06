iPhone 12｜Apple發邀請新iPhone鐵定10月13日現身 10大新機傳聞大總結

深藍色iPhone、全系列售價、磁吸功能、逆向充電、支援5G、120Hz屏幕、A14核心6GB RAM、冇耳機冇充電器、平面方角邊框、4款尺寸型號……

新iPhone打破慣例，未有在之前的9月發佈會出現。不過，之後就一直有傳新機會在10月13日現身，隨着Apple剛剛向全世界傳媒發出邀請函，這消息正式得到確定，Apple將於香港時間下星期三（14日）凌晨1點 （13日深夜） 舉行發佈會，雖然沒說明主角，但發佈會命名為「Hi, Speed」，相信是有取其與high speed「高速」同音，如無意外5G新iPhone就是今次主角。今次發佈會邀請函除了講「Hi, Speed」外，亦一如以往似有不少暗示，例如背景用上盛傳會推出的深藍色，另又有橙色，會唔會同時有驚喜的橙色新機出現呢？圖中亦見有4個圓圈，又是否暗示傳聞中3鏡頭以外，加入iPad Pro相似的LiDAR感測鏡頭？而在新機正式推出前，我們就總結一下10大傳聞，看看有多少最後會命中吧！

傳聞一：4款尺寸型號

傳說iPhone 12將會有4款型號選擇，除了維持6.1吋屏幕的iPhone 12，還會有由上代5.8吋加大至6.1吋屏幕的iPhone 12 Pro，及由上代6.5吋加大至6.7吋屏幕的iPhone 12 Pro Max。傳聞更會有5.4吋屏幕，更平價更入門的新成員iPhone 12 mini加入。

傳聞二：改用平面方角邊框

近年iPhone都用圓邊框設計，不過有流出的設計圖就稱iPhone 12全線會用回與iPhone 4相似的平面方角邊框，果迷們是否很開心？

傳聞三：A14 + 6GB RAM

新iPad Air率先用5納米技術的A14核心，iPhone 12當然不會例外，有傳最高階的iPhone 12 Pro Max更會配上6GB RAM。至於相對低階的iPhone 12 mini，會否也同用A14？還是會將貨就價呢？

傳聞四：深藍配色

上年已有傳會推出深藍iPhone，誰知卻被「午夜綠」搶先跑出，但隨着新Apple Watch都有深藍色後，深藍色iPhone 12應該很大機會出現，不過相信只會是高階的Pro及Pro Max版本限定。

傳聞五：延續3鏡頭

之前一直傳新iPhone有4鏡頭，但最近傳聞就修正，iPhone 12Pro及Pro Max會沿用3鏡頭，但會加入跟iPad Pro相似的LiDAR感測器，加強AR功能。

傳聞六：磁吸式＋逆向充電

有強國諜照透露iPhone12機背或會加入磁吸功能，無線充電之餘更可以磁力緊貼充電器。另外，更有傳新機將參考Samsung，可逆向為其他裝置無線充電。

傳聞七：冇耳機冇充電器

有程式開發者及供應鏈消息指出，新機將一改多年傳統，不會再有充電器和耳機附送，有傳是為了節省成本，同時亦相信是為了進一步「迫」大家轉用無線耳機和無線充電器。順帶一提，亦有少量傳言指，Apple將推出自家無線充電器。

傳聞八：支援5G

雖然之前一直有傳iPhone的5G晶片研發出了阻滯，但全世界都開始用5G，Apple怎樣也要有吧。不過就有指，只有最高階的iPhone 12 Pro Max才會同時支援Sub-6和mmWave兩個制式，而iPhone 12、iPhone 12 Pro就只支援Sub-6，最入門的iPhone 12 mini更是無緣5G。

傳聞九：120Hz屏幕

電話打機電競盛行，120Hz屏幕已是高階甚至中階電話必備，iPhone 12又點可以冇？最近爆出疑似新機的設定截圖，可見能設定「high refresh rate」的開關。

傳聞十：全系列售價

iPhone 12 mini ：649美元（64GB）699美元（128GB）799美元（256GB）

iPhone 12 ：749美元起（64GB）799美元（128GB）899美元（256GB）

iPhone 12 Pro ：999美元起（128GB）1099美元（256GB）1299美元（512GB）

iPhone 12 Pro Max ：1099美元起（128GB）1199美元（256GB）1399美元（512GB）

十大傳聞最終有多少真多少假，又有多少意料之外估佢唔到的功能呢？緊記留意Gadget Guy正下周直擊報道。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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