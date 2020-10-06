虐待動物｜台灣嘉義驚現狗肉屠宰場 遍地狗骨、狗毛、動物遺骸 並留有烹煮狗肉湯鍋

台灣動物團體於空地發現大量動物屍骸、宰殺、烹煮及鬥狗工具，疑為狗肉屠宰場警方接手調查

台灣嘉義的流浪動物救援團隊到苗栗縣公館鄉救援疑似受虐的狗狗時，在當地的私人空地發現大批動物屍體，到處都是屍臭味，狗骨、狗毛等的遺骸散落地上，救援團隊隨即救出剩下的倖存狗狗。

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該流浪動物救援團隊早前出動救援時，意外發現一個疑似屠宰場的空地，事發地點留有大批動物屍體，到處都是被撕下來的狗毛、狗骨，而且還有疑似用來烹煮狗肉的湯鍋及宰殺工具等，場面十分血腥恐佈。

參與現場搜證的新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會的邵柏虎指，事發地點已發現三隻比特犬遺體，懷疑有人私下訓練比特犬來進行鬥狗賭博，而現場也發現有各種訓練用器材、動物用藥，甚至有鬥狗用圍欄。

現場彌漫着屍臭味，除了大量動物遺骸外，還有兩隻生病的狗狗，全部都瘦到見骨，表情驚慌害怕，疑似遭到嚴重的毆打及虐待。其中一隻狗狗的頭部更長有腫瘤，獲救後已被動保人士緊急送往治療中。

當地警察前往事發地點調查時，現場原本停着的一架私家車隨即鬼祟開走，不過警方已經掌握車主資料，稱絕對會追查到底。

資料來源：Facebook@鄭又瑋、邵柏虎

撰文：黃雅純

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