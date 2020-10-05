動物百科｜日本柴犬同秋田犬點樣分？ 幼年期注意犬隻訓練防護食攻擊問題

日本柴犬基因接近狼保留原始本性 訓犬師建議半歲前開始訓練改善行為

訓練狗狗，是每位主人都會做的事情。但有一個犬種，以性格固執見稱，牠是來自日本的柴犬！註冊獸醫施凱曼指，柴犬分為四種顏色，分別有褐色、黑色、胡麻色及白色，而另一特徵是天然的卷尾。根據日本畜犬協會（Japan Kennel Club）資料，源於日本山區的柴犬，當時是用作狩獵小動物與鳥類。在1868年至1912年間，因為英國輸入很多英國犬種，令當地純正的柴犬變得稀有。有見及此，有人為了保留柴犬的純種血統，而成立了日本犬保存會。1936年，柴犬更成為了天然記念物之一。

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性格固執源於天生遺傳

有外國研究為85種犬類做基因分析，該研究發現了柴犬的基因最接近狼，跟隨其後的還有大家熟悉的鬆獅犬、秋田犬和阿拉斯加雪橇犬。這意味着柴犬的性格十分接近原始犬種，令牠們相對難以訓練。而其中一個行為問題便是護食。所謂護食，是指狗狗因為害怕其他人搶奪其食物，出於保護自己食物而作出不同程度的攻擊行為。訓犬師李德良指，對比起其他犬種，柴犬的警戒心很強，如果想飼養柴犬，建議在六個月大之前做訓練。而當面對牠的行為問題時，亦不應該「夾硬嚟」，這樣會造成反效果，令牠原始犬種的本性更容易浮現，反而須要多花時間，用親和的態度來應付牠。

秋田犬、柴犬及豆柴大不同

源自日本的犬種除了柴犬，還有秋田犬，甚至有時會聽到豆柴，那麼三者之間有甚麼分別和關係呢？先說秋田犬和柴犬，在體重上，秋田犬屬大型犬，體重平均達100至130磅，而相反柴犬屬小型犬，體重只有秋田犬的五分之一，所以基本上只要留意體形，便知如何分辨。至於豆柴，註冊獸醫施凱曼指豆柴其實亦是柴犬的其中一種，是繁殖者將柴犬不斷繁殖至體形越來越細小，就像一隻迷你柴犬。而在日本，2015年日本社會福祉愛犬協會承認豆柴這品種，可是在另外兩間協會，分別是日本犬保存會和日本畜犬協會（Japan Kennel Club）則未承認豆柴這品種。

而養有八隻柴犬的寵物主人Hailey分享，當初在台灣諗書時，有次經過寵物店，遇到一隻柴犬，店主告訴她，這隻柴犬是被前主人遺棄的。雖然當時她對柴犬這品種沒有甚麼認識，但是她仍然決定領養牠。之後，她開始愛上柴犬，在台灣再養多兩隻柴犬，完成學業後更把牠們三隻帶回香港，繼續照顧牠們。照顧多隻柴犬的她分享，如果想養柴犬，要有心理準備牠們的性格不一定如其他犬種般友善，有機會咬人。而當牠們出現行為問題時，作為主人會否願意找訓犬師協助？這些都是養柴犬前的考量。而Hailey指自己無論如何都不會棄養，因為在她心目中，「唔會有唔乖嘅狗，我覺得只有主人教得唔好」。

採訪：盧子豐

導演：黎俊傑

攝影：黎俊傑、區曦文

剪接：陳子晴

場地提供：新寵兒

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