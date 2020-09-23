Lego × 電影｜天能 幻愛主角變Lego 中佬電影迷儲800隻Lego人整土炮海報 電影公司都share

人稱「高先三寶」的三齣港產片《幻愛》、《叔．叔》及《金都》，以及最近荷李活名導基斯杜化路蘭的大熱新作《天能》等電影海報，統統被製成Lego版本，盡得精髓，全是影迷兼Lego迷Harrison Yau的作品。

傳媒人Harrison習慣每天到戲院看一齣戲，有時更會「二刷」好電影，「甚麼都會看，西片、港產、卡通等，藝術中心、電影節都有留意。」愛電影，也喜歡玩Lego，2008年Lego推出奪寶奇兵系列，他將兩大興趣合二為一，用Lego人重塑電影海報及劇照。Harrison現在已儲了800隻Lego人，估計合共花了四萬多元。「已多得要放出客廳，回房間時好像要澗水一樣。」他喜歡把不同的Lego人拆件拼拼湊湊，即使官方沒有推出的角色，他都可以從收藏中找到適合的配件自行組合，「Lego有趣的地方在於頭髮、頭、身、腳可以隨意組合。」

製作電影海報和劇照時並沒有甚麼大場面，拼湊好Lego人後，只靠一張白紙作背景，有時也會用廁紙製作公仔的衣服，十分低成本。由於不懂photoshop，只靠在電話上的製圖程式拼拼貼貼，較複雜的構圖或要花上一整天時間製作。「最緊要是做出來效果好！自己也是誤打誤撞，做下去大概是因為有一點點成就感，主要是興趣驅使，做到好的作品，自己會很高興。」除了把作品分享到Instagram，有時更會傳到電影公司或電影網站，讓他們發佈宣傳。

Harrison形容自己是上癮般喜歡電影，「好像吸毒，但因為疫症，早陣子兩大段時間戲院沒有營業，晚上不知該做甚麼，在家看影碟也不行，始終怎樣也取代不了入戲院看電影。」他嬰兒時已被媽媽帶到戲院看電影，「我懷疑我天生就喜歡電影。我媽說過，我出生不久她便抱我進戲院看《海神號遇險記》，是真赫曼主演的。寶寶進戲院通常吵吵鬧鬧，我卻全程很乖，就算睡着再醒來也不會吵。」

高峯期日睇五齣 電影人生滿希望

中學時期真正意識到自己愛上電影，「那時看了《虎膽龍威》，電影的人物、造型、角色、性格描寫以至動作場面，都看得很興奮！跟家人和朋友看電影，變了日常的活動。」不過因為經濟問題，中學時期只能偶爾到戲院看電影。直至大學時期開始有收入，可以多到戲院，Harrison大學畢業後，更在傳媒做影視文化編採工作，年輕時試過一天看五套電影。「以前讀書以為自己很聰明，懂很多荷李活電影，怎料電影世界無限大，令我不斷追尋，原來自己只懂皮毛。」

雖然愛電影愛得每天也要看，但也有例外的時候，「不開心時我反而不會看電影，生怕會浪費了它，因為有時很難消化。」看電影不時為他帶來力量和安慰，「始終今時今日只顧謀生，人會比較麻木。看電影時，黑漆漆的空間，我覺得可以給自己一個很大的私人空間。進戲院後，自己的喜怒哀樂，身邊的人不會理會，你想喊苦喊忽或想大笑也可以，情感宣洩上有自由的空間。」

Harrison不時從電影中得到啟發，想法也變得豁達，「在電影中看到主角遇到挫折然後成功，甚至有主角最後失敗，悲劇收場，也一定有，但只不過是一套電影而已。看完每個細節，覺得甚麼事情也會發生，自己看事情時也不會再因為某些不好的事而良久不開心。」從電影拍攝手法的多變，不同的劇情設定，他看到人生無限的可能性，「動作片很典型會塑造主角一事無成、家庭一團糟，一件錯綜複雜的事件令他突圍而出，看那些電影時，又會覺得人生充滿希望。」

記者：黃曉婷

攝影：潘志恆

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