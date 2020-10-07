日本島旅｜關西淡路島兩日一夜自駕遊 朝聖安藤忠雄夢舞台

京阪神奈之外，還有大阪西南的淡路島，遊淡路夢舞台、TOTO海風淡路旅館、洲本城跡、鳴門漩渦、うずしお大鳴門橋記念館、本福寺水御堂

對於關西，大家的印象是不是只有京阪神奈呢？其實關西地區還有很多地方值得去，例如兵庫縣的淡路島。淡路島距離大阪約1.5小時，位於大阪的西南方，自駕遊非常方便。島上有幾個著名建築師安藤忠雄的作品，喜歡安藤大師的朋友一定要去朝聖！另一方面，亦不能放過淡路島的三大食材：洋葱、淡路牛和海鮮。

Day 1

大阪租車後直接上高速公路。行車大約1.5小時後，就會看到通往淡路島的大橋——明石海峽大橋。明石海峽大橋是目前世界上跨距最大的懸索橋，連接本洲與淡路島。通過大橋後，會到達第一個休息站道の駅あわじ，可以在這裏吃午餐，有海鮮丼、淡路牛丼等選擇。而且這裏有一間景觀很不錯的Starbucks，從側面看大橋都相當宏偉。

道の駅あわじ

地址：〒656-2401 兵庫縣淡路市岩屋1873-1

營業時間：早上9時30分至下午5時30分

海之教堂尋光影十字架

休息過後，繼續向淡路夢舞台進發。淡路夢舞台是一個復合文化休憩設施，原定在1998年與明石海峽大橋開通同時竣工，但在正式動工時卻遇上阪神大地震。最後於2000年3月與淡路花博同時開業。它亦是安藤忠雄的清水模建築的代表作之一，其中由100個迷你花圃組成的巨型迷宮百段苑，種植了不同種類的花卉，在四季都會展現出不同色彩。另外，有著名教堂系列的海之教堂，教堂的深藍色設計有如身處海裏，正中間有一個利用燈光扮演着太陽光折射到海裏的十字架。還有利用光影為設計理念的橢圓廣場、以及多達100萬片貝殼組成的海之濱等等。

淡路夢舞台

地址：〒656-2306 兵庫縣淡路市夢舞台2番地

TOTO海風淡路 歎一泊二食

安藤忠雄在淡路島有兩間酒店建築，第一間是在淡路夢舞台的淡路日航大酒店Grand Nikko Awaji，另一間則是接下來介紹的TOTO海風淡路。

TOTO海風淡路，前身是TOTO衞浴公司的員工研修場所，後來改裝成為一般遊客入住的旅館。旅館位於山上，除的士或自駕外，沒有其他交通工具可到達。旅館入口在整座建築物的頂樓。完成登記後，就會望到一個巨大玻璃窗，窗外的露台對出就是一望無際的大阪灣，由於露台向東，所以看日出一流！旅館房間除了有正常大小的和式及洋式外，還有比較特別的兩層複式房間。由於旅館太偏僻，所以一定要預訂一泊二食。晚餐會席料理的擺盤很精緻，味道亦不錯，早餐則是自助餐形式的和洋早餐。

TOTO海風淡路

地址：〒656-2143 兵庫縣淡路市里573-14（海平の郷）

Day 2

在TOTO海風淡路旅館退房後，可以先開車去洲本市，亦是淡路島上唯一一座城堡——洲本城跡。洲本城跡是現存日本最古老的模擬天守閣，由於它位於133米高的三熊山頂上，所以能將洲本市盡收眼簾，亦能望到大阪灣海景。

洲本城跡

地址：〒656-0023 兵庫縣洲本市小路谷

必試得獎炸洋葱漢堡

繼續向淡路島另一端自駕，就會來到連接淡路島與四國鳴門的大鳴門橋。大鳴門橋在鳴門市的那邊可以從橋上鳥瞰世界著名的鳴門漩渦，如不過橋的話，就可以到うずしお大鳴門橋記念館參觀，館內有必吃的淡路島炸洋葱牛肉漢堡和炸洋葱雞肉漢堡，這兩個漢堡包都曾在全國大賽贏得第一及第二名，亦有一個小型科學館解釋漩渦的形成，以及有一個很大型的淡路島土產店，可以瘋狂買洋葱製品，甚至買一整箱洋葱。如果覺得一箱太多的話，亦有抓洋葱機讓你一邊享受抓洋葱的樂趣，一邊帶少量洋葱回家。

うずしお大鳴門橋記念館

地址：〒656-0503 兵庫縣南あわじ市福良丙936-3

營業時間：早上9時至下午4時

斜陽時分拜訪神秘佛堂

成功抓到洋葱後，就可以開車回頭，去到最後一站本福寺水御堂。本福寺其實位於淡路夢舞台附近，亦是安藤忠雄另一個在淡路島的建築。這個建築物可分為兩部份，首先會經過一個恬靜的蓮花池，在蓮花池的正中心就會有一條通往佛堂的樓梯。佛堂內部以朱紅色為主，供奉着面向東方的如來像，由於如來像背後有一個大窗透出太陽光，斜陽時分就會變成從西方極樂傳來的強光。從神秘的地下佛堂重回人間後，就可以長驅直進回到大阪還車，結束這兩日一夜的行程。

本福寺水御堂

地址：〒656-2305 兵庫縣淡路市浦1310

營業時間：早上9時至下午5時

入場費：成人400日圓、小童（中學生以下）200日圓

撰文：阿水（胡景瀧）

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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