藍牙手提CD機｜實試Long Time No See懷舊CD機 70粖後港男：只有實體音樂才永遠屬於你

Sony discman為體積參考、致敬CD經典透明盒、藍牙5.0、60秒防震，Kickstarter極速5小時達標

串流音樂盛行，一部電話已經可以聽盡不同類型、語言、地區的音樂，但對不少七八十後來說，CD卻是不能忘卻的集體回憶，Long Time No See藍牙手提CD player研發者之一王振煥（Cat）說：「網上音樂固之然方便，但歌曲隨時可能被不知明原因下架，只有實體音樂才能真正掌握在自己手上。」雖然沒有言明，但作為香港人，都知道他說的是甚麼吧。

Sony首部discman為體積參考 結合懷舊和新技術

如果你對攝影或音樂有戀舊情意結，會覺得Cat熟口熟面，他之前已經開發過成績很不錯的藍牙卡式帶播放器，今次到藍牙手提CD播放器也變得順理成章：「這個項目名為『Long Time No See』，因為我們希望大家會重拾實體音樂的趣味。」Long Time No See設有藍牙5.0，能連接時下大部份藍牙耳機和喇叭，結果這個把懷舊和新技術結合的新機，在Kickstarter上只用了短短5小時便達標。實試時，只要開啟機上藍牙鍵，便可簡單配對裝置，過程簡單亦很快速，相當方便。「我們很喜歡Sony第一部discman，所以希望沿用它的體積設計，並在其中加入更多功能，這也是給自己的挑戰。」結果新機雖然比Sony那部稍稍大了一點，但卻增加了不少有趣功能。其中一個有趣位，是它除了可用有線或藍牙裝置播放外，更可把完全分離設計的機面蓋，換上設有小喇叭的另一面蓋，即時播放；雖然音質一般，但隨時用來分享音樂，也是不錯選擇。當然，在設定為手提播放器的前題下，電子防震也是必須的，在現今科技下，新機設有當年已是頂尖的60秒防震能力，播放MP3碟更可達120秒， 基本上不會出現「窒機」情況。另外，機底亦設有強力磁石，可穩陣地貼在不同金屬表面上播放；新機用2粒2A電池推動，亦可用USB插口供電，同時為2A電池充電，相當方便。

不設屏幕簡約設計 望用家「由頭聽到尾」

機上的按鍵不多，亦不設顯示歌曲數字的屏幕，以為是為了節省成本，但Cat表示其實成本相差無幾，反而可能因此而要改變線路版設計，其實更麻煩：「我們刪除了LED屏幕，除了希望機身盡量簡約外，其實更希望大家可以把CD由頭聽到最尾。我是CD和卡式帶年代長大的人，覺得它們是作者跟我的對話，歌曲的排列也有一定意義，所以希望聽CD或實體音樂的人，都會尊重這媒介。」所以除了不設屏幕外，他們亦特別把新機預設成會不停重覆播放：「就像串流音樂一樣，沒有終結，令你忘卻時間。」新機上只設4個最基本的操控鍵，音量鍵亦用了analog類比設計，就是希望帶給用家最簡單直接的體驗。

致敬CD經典透明盒 穩定易保存珍惜實體音樂

「這個項目名為『Long Time No See』，團隊也因此聽回很多年輕時的CD，把它們都重新找出來，我自己的第一隻CD就是龍貓的原聲碟。」雖然Cat也有玩卡式和黑膠，但其實都屬「後追」，而CD就是真正屬於他那時代的產物：「中學時代正好是CD最盛行時代，而CD雖然已不是analog而是數碼化，但好處是易保存，即使香港天氣那麼潮濕，若CD發霉也可用稀釋酒精簡單清理，好像我這隻Beyond的《現代舞台》也是發了霉，簡單清理後又能重現原本的音質，回憶『翻晒嚟』。」如果大家同樣對CD有感情，或者也會感覺到新機的透明正方外型，其實正是向最典型的CD盒致敬，同時也能讓人看清內裏的CD。「我們一直在試不同透明度、不同的顏色，最終我們有一個頗有趣的堅持，就是希望它是透明看到內部結構外，卻又不想有太多其他東西影響視覺。」因此團隊決定把一般綠色的電路版，特別變成白色，令透明的設計觀感會更加好。「由上一個『It;s OK卡式機』到這一個項目，也是很希望大家重新珍惜實體音樂。不是想你不聽Spotify或KKBOX，我們也很明白那一種便利性，但實體音樂是最簡單直接支持創作人的媒介，還有，就是研發時，見證過一些歌曲不知為何疑似被下架——如果某些歌曲沒有掌握在你手上，很難真的永遠屬於你。」

記者：韓繼聰

攝影：張志孟

編輯：鄒仲安

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