Jaguar XF小改款｜內櫳大改動 新增11.4吋弧形高清輕觸芒

Jaguar首個弧形高清輕觸屏幕達11.4吋，備Pivi Pro操作系統，兼容Apple CarPlay及Android Auto

第二代Jaguar XF，車型X260，在2015年推出，來到5年後廠方正式公佈小改款。當中包括車身外觀以至內櫳裝潢都有改動，不過除非你是現有車款車主，否則未必能發現車身改動，反而車廂就有全新弧形輕觸屏，一眼看得出分別。

外觀上的改動包括車頭鬼面罩以及新的頭燈組會有「Double J」LED日間行車燈，而頭尾泵把亦有少許不同。引擎方面，汽油版會有兩種2.0公升渦輪增壓四汽缸引擎版本：後輪驅動，最大馬力246hp、峰值扭力365Nm、配八前速自動波箱；四驅版則最大馬力296hp、峰值扭力400Nm。而0-96km/h加速則分別為6.5秒及5.8秒。另外還會有香港車迷一定冇份的2.0公升渦輪增壓柴油引擎版本，配48-volt Mild-hybrid系統、最大馬力201hp、峰值扭力430Nm、配八前速自動波箱，有後驅及四驅版本。

內櫳則有小改款重點、全新11.4吋弧形高清輕觸屏幕，之前並未在Jaguar任何車款用過，比起現有車款的屏幕大48%、光亮3倍，而且簡化操控介面，亦會有廠方最新的Pivi Pro操作系統，兼容Apple CarPlay及Android Auto，系統亦支援線上更新。駕駛席則會有12.3吋電子錶板，同時亦會有Head-Up Display。車價及確實上市日期則暫時未正式公佈。

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

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