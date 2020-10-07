你的優惠│認識你最親密的敵人 拆解家居甲醛殺機

香港人要有一個普普通通，簡簡單單的安樂窩，都可能要修幾世的福，幾生的陰德，辛辛苦苦日做夜做才可以「上車」買一個小小的納米樓單位成「棺材屋」業主。難得終於修成正果，擁有自己物業，但花盡心思裝修之後，才發現家居內竟然日日滿佈對健康致癌的甲醛時，真的會令人崩潰，欲哭無淚。不想「棺材屋」真的變「棺材」，就要認識可能是你日夜相對，最親密的敵人：甲醛！

到底甲醛是甚麼？一般甲醛其實是一種有強烈刺激性氣味的無色氣體。可以由甲醇在銀、銅等金屬的催化（Catalyze）下製造出來。雖然它常在不同產品下以溶液形式出現，但在常溫下其實是氣態的。我們常聽到用來保存標本的福爾馬林，其實就是超過40%含量的甲醛溶液。說到這，可能大家已經頭昏腦脹。簡單來說，它就是一種具有防腐、消毒和漂白功能，對人類健康產生明確影響的毒物！

說到甲醛好像鬼一樣可怕？很抱歉，其實鬼也沒有它可怕。事關在我們日常生活可以接觸到的建築材料中，都很有可能含有甲醛，可謂十面埋伏，無孔不入！而且甲醛衰減期一般會長達10年至15年之久。在它緩慢釋放的過程中，可以刺激皮膚黏膜，令人引起眼紅、眼癢、皮膚發炎、咽喉不適、氣喘等等。試想像如果小朋友、老人和長期病患者身處充滿甲醛的環境中，長遠可能會引發白血病等癌症病患。難道不是比入伙時燒燒衣紙、打個齋、作個法就請得走的「十方兄弟」更可怕嗎？

甲醛從何而來？實際上甲醛可以來自很多地方，例如牆身或天花的纖維板、三夾板、隔音板、地板、各式油漆等裝修材料，甚至床墊、窗簾、牆紙、家具等等。基本上所有經過化學加工製成的家居建築物料，如果採用接觸過甲醛的不合格生產流程的話，都會成為隱憂！

因此，以後除了在裝修時要嚴選各式裝修材料外，市面上亦有公司為你的家居提供上門除甲醛服務，當中更用上了光觸媒、電觸媒、空氣觸媒等等的技術，把空氣中的甲醛或有機揮發物，透過進行氧化還原或分解作用至無毒無害的氣體。愛護家人健康的你，有興趣可以多加留意。

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