髖關節│BB步姿古怪可能係髖關節脫臼 歲半後治療要做手術兼半身打石膏

BB走路姿勢怪長短腳可能是髖關節發育不良

小朋友初學行總是跌跌撞撞，但如果走得猶如小鴨般，可能是髖關節發育不良，或會導致長短腳、走路不穩等，成年後發現更會出現痛症。心心在1歲起學行，走路一拐一拐又站不穩，過了4個月仍如初學行般，媽媽為此諮詢過醫生，又檢查過是否長短腳、扁平足等，均無發現問題，醫生指或因穿着尿片令步姿欠佳。

直至2018年，心心上幼兒班，老師及校長察覺她步姿奇怪，致電提醒。為求安心，心心媽媽決定找骨科醫生做照X光檢查，發現心心髖關節脫臼，最終確診髖關節發育不良（DDH）。

香港千分一機會患DDH 醫生建議生後4周內做超聲波檢查

骨科專科醫生廖敬樂表示，新生嬰兒出現DDH，是指髖關節在髖臼內發育得不夠深，包括髖關節生長得較淺、髖關節半脫位及最嚴重的完全脫位，「香港每1,000個新生嬰兒中，約有1個有機會患有DDH。」較常見於女嬰及左邊髖關節，因女嬰的韌帶較鬆，而嬰兒左邊較接近母體的盆骨，容易壓逼到髖關節。其他先天因素還包括遺傳、第一胎、臀位出生等，因正常胎位嬰兒的髖關節呈屈曲狀，臀產的多為膝頭向前，被子宮壓逼着並處於不健康的位置，影響髖關節發育。還有出生時有馬蹄足、斜頸、腳畸形等亦要多加注意。另外，長期維持不良姿勢，如把嬰兒雙膝併合包紮，亦會導致DDH，「當兩個膝頭踫在一起時，會令髖關節向中間併合，對關節也是不健康的。」

他建議新生嬰兒如有上述高危因素，應在出生後四星期內盡早進行超聲波檢查，以看清未鈣化的股骨頭、盆骨及髖關節的軟組織，此方法並無輻射，而在六個月後，就須照X光來檢視股骨後髖臼的狀態。由於DDH患者不會感覺疼痛，故家長須特別留意新生嬰兒雙腿，如有無長短腳、雙腿皮紋不對稱，以及雙腿張開的角度會否左右不對稱，如有問題應立即求診，作進一步臨床檢查。

早期治療免手術 後期確診須做手術半身打石膏

要治療DDH，出生至六個月的小孩可進行非入侵性治療，透過帕氏帶（Pavlik Harness）及骨盆固定器（Tubingen Splint），把患者膝頭盡量張開至約90度的屈曲狀態，再將髖關節向外張開至有利位置，讓它自然發育，除了洗澡及換尿片時可拆掉，患者需24小時佩戴，維持約2至3個月，期間醫生會以超聲波觀察髖關節的發育情況，直至發育理想就可停戴，治癒率達90至95%。

心心為第二胎，媽媽在懷孕時無異樣，而且是剖腹生產，健康檢查亦指她是健康發育，但她的左邊髖關節完全脫位，右邊髖臼則生長得較淺，「當下非常擔心，身為母親，即使小朋友只有少許毛病也會覺得很大問題。」當時心心已2歲半，醫生建議她進行適用於1歲半至5歲小朋友的盆骨截骨術，把髖臼由很斜、很淺變回較深及健康的狀態，此手術毋須植入金屬固定，只須用石膏從胸口至腳跟固定約五至六星期，維持張開雙腿的姿勢，讓髖關節可緊貼腿骨。

心心打了石膏約3個月，半個身體被石膏覆蓋，只有私處位置沒有石膏可供如廁，心心媽媽坦言護理方面相當困難，尤其本港關於DDH的資訊不多，術後護理就更少，她只能摸着石頭過河，「尿片要連石膏一起包，會有鬆位的，就有機會令小便滲入石膏內，如不幸小便真的滲進石膏內就有異味，故我們在午夜時就要不停換尿片。」她在拆石膏後早晚也須佩戴支架，令髖關節持續張開，務求加快康復進度，她亦一星期進行2次物理治療。事隔兩年，現時她的雙腿活動正常，但劇烈運動如打球、跳彈床及柔軟體操等就要避免，不良姿勢如蹺腳及蹲下亦不建議。

5歲前治療黃金期 用揹帶可減姿勢不良

廖醫生表示5歲前為治療DDH的黃金時間，若果5歲後確診，他不建議進行任何手術，但假如患者的髖關節開始退化並疼痛，而髖關節的軟骨仍未磨蝕，則可透過髖臼周邊截骨術（PAO），利用手術把長得不夠深的髖關節，轉移到最需要承托的位置，惟此法創傷性較高、風險亦較大。若患者軟骨經已磨蝕，則須置換人工關節。

廖醫生指近年多了遲發性DDH，這或因部份新手家長以不當方式包裹嬰兒，令髖關節向中間併合。正確方法是把膝頭分開至寬鬆狀態，「當股骨在髖臼中最深的位置，才會刺激髖臼生長得較佳。」他提醒家長可包着嬰兒上半身，但不應緊包嬰兒雙腿，「將手放在胸前是可以的，但腳就一定要鬆動。」亦可使用揹帶，讓嬰兒腿張開作發育的最佳位置。

嬰兒被包裹感安全 毋須24小時緊包

港安醫院──司徒拔道的助產士Emily表示，初生嬰兒首個月也喜歡被包裹着，會令他們更安全感，但她提醒家長不必24小時緊包嬰兒，並須在腳部預留約兩至三吋供嬰兒活動，否則或會令嬰兒髖關節發育不良。

以下教大家如何包裹好新生嬰兒：

1. 用一條長方形或正方形的巾，取一隻角並摺成三角形，再把嬰兒放在三角形的中間，耳朵位置對着三角形的水平線。

2. 從左邊或右邊開始，把巾摺向另一邊，緊記要預留足夠位置予嬰兒的腿部活動。

3. 把布攝向嬰兒的背後，猶如包禮物般。

現時的尿片越出越薄，難以讓嬰兒自然分開雙腿。港安醫院──司徒拔道的助產士Heidi建議，家長在替嬰兒換尿片時，順道檢查他們的雙腿。以下教大家如何正確包尿片：

1. 先用一隻手抬起嬰兒雙腳，注意不要屈曲太多並輕輕抬起。

2. 把尿片攝在嬰兒屁股後，再把前面的尿片蓋着。

3. 把兩個貼覆蓋在尿片的中間。

4. 貼好後就可在尿片及嬰兒中放一隻手指，檢查尿片的鬆緊，如可放下一隻手指，就代表有足夠空間。

5. 把尿片反出來，包好嬰兒的屁股及大腿的位置。

採訪：鍾卓瑜

攝影：張志孟

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