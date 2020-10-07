Samsung S20 FE 5G｜平價版S20有5G賣$4,998 五色3鏡頭玩到旗艦級8成功能

5G、4,500mAh高容量電池、3個主鏡頭、5種顏色選擇，不用$5,000便能體驗絕大部份S20系列的旗艦功能

5G在香港越來越普及，網絡範圍覆蓋越來越大，一系列5G電話亦相繼推出，亦有早期的旗艦級限定推展到中價機款，好像Samsung剛剛便在香港發佈了最新的Galaxy S20 FE 5G，以$4,998的中價位來吸引新一批的5G用家。

雖然相對平價（比S20平$2,000），但背負得S20這旗艦機款的名字，S20 FE功能上絕對不輸蝕，甚至可說是跟S20相當接近。先說屏幕，新機設有6.5吋 FHD+ SuperAMOLED屏幕，雖然解像度只有2400x1080 407ppi 比S20系列的3200x1440低，但卻同樣支援120Hz顯示，在打機流暢度上有相同優勢。

Samsung Galaxy S20 FE 5G跟S 20一樣設有3個主鏡頭，包括1,200萬像素F2.2的超廣角鏡頭，和同樣是1,200像素F1.8的廣角鏡，數字上跟S 10一樣。而800萬像素的遠攝鏡頭，具有3倍光學變焦及30倍Space Zoom功能。雖然像素上跟S20系列有明顯差距，但變焦能力卻傳不輸蝕。其他功能如一攝多拍、即時景深預覽、超慢動作模式、Super Steady 2.0穩定拍攝等S20系列的焦點功能，在S20 FE身上亦通通找到。

Samsung Galaxy S20 FE 5G用上Snapdragon 865處理器，雖然比865+稍弱，但也屬同級，不過就只有8GB RAM，在多工處理上或不及S20系列流暢。另外，驚喜的是S20 FE擁有4,500mAh高容量電池，跟S20+及Note 20 Ultra睇齊；在屏幕及處理器都稍弱下，相信卻能換來更強的續航力，加上同樣支援25W快充、15W無線快充及PowerShare功能，非常適合重度電話用家。S20 FE設有128GB內存容量，第二SIM卡槽亦支援最高1TB的micro SD卡。

相對於S20系列，Samsung Galaxy S20 FE 5G還有一個賣點，就是有豐富的顏色選擇，包括深藍、綠、紫、紅及白色，全部機背都用上霧面設計，雖然沒有鏡面的高貴感覺，卻能有效防止指紋。而近年Samsung都愛用贈品攻勢吸引用家，今次亦不例外，在10月16日至20日期間訂購新機，可免費獲贈Galaxy Fit2智能手環一隻。總括來說，S20 FE以不到$5,000的價錢，便能體驗絕大部份S20系列的旗艦功能及5G連接，對5G新用家來說絕對吸引。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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