上車盤｜Aston Martin馬田空間改造王 出手設計紐約大屋

英國車廠品牌Aston Martin設計，位於美國紐約Hudson Valley的Sylvan Rock大屋，佔地55畝

並非價錢便宜、容易付得起首期的上車盤，而係如果你已經上了一部或以上Aston Martin，隨時可以上車做業主，擁有和愛驅一樣由馬田設計的大屋，770萬美元之嘛。

Aston Martin今次在美國紐約Hudson Valley設計了這座名為Sylvan Rock的大屋。其實今次並非這英國車廠品牌首次參與房屋設計項目，之前在美國Florida的Miami已經有Aston Martin Residence，不過今次Sylvan Rock就是首間由Aston Martin設計的私人大屋。

佔地共55畝，而大屋就佔了5,983平方呎。大屋中有四間睡房、四間浴室，兩個梳洗間。大屋屋頂以至外牆都是以黑色為主，配合不規則形狀的屋頂設計，全屋更有大面積落地玻璃，採光度極高。由Aston Martin設計，當然想你買車，所以大屋內有三個車位，以玻璃分隔，未來屋主也可以在客廳欣賞到愛驅。而大屋花園亦有一個室外大泳池，以及一個873平方呎的室內泳池間隔。

除大屋外，還有3個客房部份，額外提供1,574平方呎居住空間，亦有豪華版樹屋以及花園，可以融入大自然。大屋預定在2022年會完成，叫價770萬美元，如果是馬田車迷，買屋時廠方更可以額外提供一部全新Onyx Black DBX，唔係送，都要收錢嘅。

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

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