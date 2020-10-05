悲傷告別｜嫲嫲喪禮後隔周父親去世 4家人年半內突然死亡喪事無限輪迴 傷心女：這份痛提醒我還活着

死亡登記、喪禮細節已能倒背如流，阿芷經歷過「喪禮接喪禮」，學會跟傷痛並存：「有時這份痛反而提醒了我，我仍然活着。」

家人離世，對每一個人來說，都是傷痛經歷。若果死亡接二連三地發生，其帶來的傷痛，你能幻想嗎？阿芷（化名）在2017年至2018年，短短一年半內經歷了4位家人相繼離世。對當時阿芷來說，這一連串的死亡就像一場發不完的惡夢，性格開朗堅強的她不禁要問：「夠了嗎？下個要死的會是我嗎？」

2017年1月，睡夢中的阿芷收到父親打來的電話：和她感情很好的姑姐在工作期間突然暈倒，送院後死亡。她形容自己當時腦海一片空白，完全不能思考。好端端的一個人為何會在毫無先兆下，突然死亡？在阿芷年幼時，家中雖有長輩離世，但都是百年歸老，而姑姐只有五十多歲⋯⋯最後，阿芷來不及到醫院見姑姐最後一面，但處理姑姐喪禮的重擔就交到阿芷身上。「原來親身籌備一個先人的喪禮，比起只是知悉其死訊，是兩個完全不同的經歷。」這是她第一次經歷家人離世。

在姑姐離世後翌日，阿芷和家人就要到殮房認屍。那是最殘酷的過程：冷冰冰的環境、職員一句又一句的「先人」、那張熟識又恐怖的臉孔⋯⋯「你根本接受不到，原來她已在整個『系統』中，由一個活生生的人變為了『先人』。」辦死亡證、聯絡其他家人、照顧好喪禮中的所有細節⋯⋯所有事情都沒人教過，只有邊做邊學。一按下火葬按鈕，姑姐從此不在人世。因為姑姐的突然離世，加上處理身後事的折騰，阿芷辭去了原本的工作，人生好像停頓了，「我當時一整年的心情都難以平復。」

有人叫「死全家」 潛意識想起自己

好不容易過了大半年，正當阿芷開始從姑姐離世的傷痛中慢慢站起來時，2018年1月，姨媽因病離世。死神再次突襲，但這並不是最後一次：同年3月，父親確診癌症；5月，年邁的祖母先行一步；7月，祖母喪禮的一星期後，父親離世。阿芷一口氣把家人離世的時間線背了出來。這些傷心的日子，恐怕沒人會忘記。「這陣子聽到有人叫『死全家』，潛意識都會想起自己。」

這4次的死亡中，姑姐、姨媽、父親的死亡都讓阿芷「措手不及」。「以前覺得只有老人才會死、死亡是某個年齡層才會發生的事。原來不是，死神不看年紀。」從前在報章上看見的猝死、病死的新聞，現在發生在自己身上。父親的死對阿芷打擊最大，「世上唯一一個會毫無條件愛我的男人，現在已經死了。」

父親臨終時 與姊合唱陳奕迅《單車》

父親離世當日，阿芷剛好去了醫院探望他。正欲離去之際，阿芷突然決定留低，多陪父親一會兒。而就在這「一會兒」，父親突然吐血⋯⋯阿芷高呼救命⋯⋯醫生衝入來急救⋯⋯再下一個記憶中的畫面，已是醫生宣佈父親死亡。在父親確診患癌時，醫生曾說，父親還剩6個月命，但現在只不過過了3個月，而祖母的喪禮只不過是上星期的事⋯⋯阿芷聽說過，人死時，聽覺是最後才消失的。她把握最後一刻，趕忙在父親耳邊說了「很愛他」、「原諒我」、「對不起」的話，「原來除了這三句話，再沒其他話可說。」阿芷和姐姐握住了父親的手，唱了幾句陳奕迅的《單車》：難離難捨，想抱緊些⋯⋯唱畢後才發現，此時開始僵硬的父親也「握緊」了她們的手。

寫4次悼文 最後一程不容有失

很多人看死亡只會見到其為在生者帶來的傷痛，但原來處理身後事的過程卻是另一種說不出的難過。那一年半內，阿芷的人生可謂「喪禮接喪禮」。每當記者問及繁複的死亡登記及喪禮細節時，阿芷總能倒背如流的解釋着：「沒辦法，悼文我都寫了4次」。經常有人說，面對傷痛，要慢慢來。但對阿芷來說，這句是廢話，「他的屍體就在你面對，你下一秒就要做好決定，沒得讓你慢慢來。」不是一個、兩個的決定，而是一連串大大小小的決定：遺體處理、驗不驗屍、辦理文件、安葬方法、葬禮細節等⋯⋯阿芷憶起當年「喪禮接喪禮」，自己八成的生活都是跟死亡有關。每天都忙着處理喪禮的事，只有臨睡前才有時間好好大哭一場。哭着睡醒後，第二天又再忙喪禮的事，繼續輪迴。阿芷當時根本沒有足夠時間和心神好好處理自己的情緒，但沒辦法，「這是先人的最後一程，亦是家人、朋友送他的最後一程，所有人的感受都要處理好，不容有失。」

被問及籌辦喪禮時最深刻的畫面時，阿芷說是在籌辦祖母葬禮時，病重的父親堅持為祖母親手寫悼念冊的生平。「他當時只剩下半條人命，但仍堅持要自己親筆寫，我們說幫他筆錄，他都不願意。」或許父親深知，這是作為兒子最後一件能為母親做的事。旁人眼中這是個賺人熱淚的畫面，對阿芷來說，卻是命運對她的最大折磨：「我真的很難過，因為我知道不久的將來，我就要替爸爸寫生平，我知道他很快就要死去。」當然，阿芷沒有把這份難過表露出來，她不想父親難過。當時她還未知道，一星期後父親便會離世。「其實上天真的很看重我，才會把這麼難過的經歷交付給我。」

「好好裝備自己」 傷痛不會被時間沖淡

沒有人會適應死亡的傷痛，無論經歷過多少次，心還是會痛，還是會有很多內疚、後悔的情緒，「但我們總可以令自己活得好一點，好好裝備自己。」經歷了這4次家人離世後，阿芷笑言自己是一名「喪禮專家」。每當身邊有朋友經歷親友離世時，阿芷總會毫不吝嗇的把自己的經歷、處理身後事的細節分享。「我有時會想，如果當時我身邊有一個人能幫幫我，或許那段日子我會好過點。」阿芷認為，若果我們能好好了解一個人死後的程序，當死亡突襲時，至少我們可以空出一點時間讓自己處理悲傷。

面對傷痛，世界的主旋律教導我們要「let go」、「move on」，但阿芷很清楚這4次的死亡，尤其是爸爸的離世，已使她的心有一部份隨着他們一同死去。她知道，這份傷痛不會因時間沖淡而消失。她不想迫自己忘記、放手，反而是要好好接受這份痛會一直伴隨着她，要學習好好跟它並存，「有時這份痛反而提醒了我，我仍然活着。」

一般自然死亡及火葬程序：

1. 家屬可按情況或須要驗屍以確認死因；

2. 離世後24小時內，家屬到聯合辦事處辦理死亡登記：

- 死因登記證明書（俗稱「行街紙」）；

- 醫學證明書；

- 火葬許可證（俗稱「火葬紙」）；

- 離世者身份證釘孔。

3. 決定舉殯地點，預約火葬爐期，並即時決定火化日期及地點，預約日期一般為死後3-15日內；

4. 決定喪禮儀式、選車頭相、壽衣、陪葬品等細節，籌備需時約一至兩星期，按喪禮規模而定；

5. 確認並認領遺體；

6. 舉辦葬禮；

7. 出殯、遺體火化及擺設「纓紅宴」；

8. 遺體火化約7日後，領取骨灰許可證（俗稱「骨灰紙」）；

9. 申請骨灰龕位、海上/紀念花園撒灰，或取回骨灰等；2020年公眾龕位（市區）平均輪候時間約75個月，即超過6年；輪候期間須安排地方暫存骨灰；

10. 完成殮葬儀式，取回骨灰正式上龕位。

其他須要處理事宜：

・聯絡其他家人、朋友；

・按先人遺願安排器官和遺體捐贈；

・遺產管理（如先人無遺囑，財產則會根據《無遺囑者遺產條例》分配）；

・於報章刊登悼文、製作悼念冊或紀念影片；

・領取保險金；

・處理電話、銀行、社交媒體等賬戶；

・處理先人住屋；

・收拾或捐贈遺物。

製作：方嘉

剪接：autumn

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