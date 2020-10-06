印度人拍港產片｜居港12年印度舞老師拍本土寶萊塢電影：香港人無夢想！

印度人Sri Kishore拍出首部港產Bollywood電影：香港人的話，有夢想已經是一個夢想

「這是其中一部我很喜歡的電影，已經看了10至15次了。」印度人Sri Kishore向記者展示港產片《單身男女》的海報。定居香港已有12個年頭的Sri，看過多部港產片：「有些香港電影會反映出社會時下問題，就像最近上映的《麥路人》，講述居住在快餐店的低下階層，印度人相對不喜歡這些嚴肅的題材。」

歌舞畫面、玩樂氣氛、具戲劇性、充滿色彩都是印度電影寶萊塢（Bollywood）風格。在Sri眼中，對歌舞的熱愛早已藏在印度人的基因之中：「音樂一響起，我們便會跳起舞來。節日時跳舞，就連有人過身了也會跳舞來慶祝他上天堂，多瘋狂！」

在戲院看電影，只要一有人聊天或是電話聲響起，相信也會令香港人眉頭一皺。Sri形容，印度人看電影就像參加慶典一樣，電影一邊播放，觀眾一邊瘋狂地為偶像歡呼，甚至跑到大銀幕前跳舞：「當我們在生活中遇上不愉快的事情，跑去看一齣電影，甚麼苦惱也都忘掉了。」

印度每年出產過千部電影，單以產量計算比荷里活更多。Sri來自印度電影業重鎮海得拉巴（Hyderabad），舅舅在當地有一間戲院，小時候的暑假，他最愛跑去當剪票員，順便看免費電影。那是黑白電影的年代，Sri總是看到目瞪口呆，「為何畫面可以這麼大？」、「演員如何在畫面上移動？」、「他們怎樣交談？」自那時開始他便相信，總有一天自己定必會成為電影製作人。話雖如此，Sri大學時卻選擇了修讀電子工程：「在那個年代，夢想聽起來很愚蠢。」電影行業在家人眼中既賺不了錢又沒有前途。Sri不敢向家人表露心意，只好乖乖地完成電子工程學位，在工廠內打份穩定的工作：「我每天也過得很不快樂，在使用機器工作時，我的腦海總在構思故事。」

Sri辭去了電子工程師的工作後進修電影課程，打算為進入電影行業，現實卻是沒有資金，甚麼電影也拍不到，電影夢遙遙無期。向來有兼職教印度舞的他，獲香港公司邀請到香港當印度舞老師，月薪15,000港元，是當電子工程師的十倍。在夢想和金錢之間，Sri選擇了後者：「從印度飛來香港的那天我很不開心，其實我一點也不想來香港。」但當置身於大城市中，對Sri而言，每個街口，每棟高樓都是拍攝對象，還未擁有一部相機的他當時十分感慨：「我必須在這裏拍點東西！」他發現香港有很多印度沒有的攝影器材，令他開始覺得來香港也算是個好選擇。

在香港生活的每一天，Sri都跟印度電影圈朋友聯絡聊電影，3年後，他毅然辭職回印度，將儲下來的所有錢投資開拍攝第一部電影《Sasesham》：「我把儲下來的錢全都蝕清光，哈哈！」他回港再賺錢，第二部電影《Bhoo》命運相同。印度電影行業大，競爭大，同時，花在應酬打關係的資金也不少。「那是很好的經驗，我們和拍攝團隊都不是商人，不懂得如何做生意，只一味在意要拍出好電影，這樣是不行的。」在香港地談夢想，可能很多人會覺得可笑，但對Sri而言，至少香港可以給予他賺錢的機會，去實現他的夢想：「大部份印度人生活在夢想之中，香港人的話，有夢想已經是一個夢想。」重重複複，第三部電影終於有錢賺，票房達300萬。

留港12年，何不製作一套有關香港的電影？Sri下年2月上映的新作《我男朋友係好差》以香港為背景，講述印度男孩愛上香港女孩的故事，是自己真人真事的改篇，因他早已娶了一位香港太太，還有一位5歲的兒子，一家三口定居香港。

這套香港本土Bollywood電影，當中加插了歌舞元素，Sri特意邀請印度人製作團隊來港拍攝，他指出，只有印度人才能拍攝到印度人的角度。

第一次在香港拍攝電影，Sri花最多時間的，並非在拍攝，而是在文件和洽談工作。「我要花很多時間去讓合作單位相信眼前的印度人是一位導演，別人用兩天完成的工作，我需要兩個月。」繁複的場地申請手續，香港人愛投訴的習慣，都令他感慨在香港拍電影比起在印度困難得多。不過香港人做事有條理又具效率的優點，在另一方面，令工作迅速了。

「我是印度人也是香港人。印度文化不常對他人講多謝，但我必須感謝香港，因為這裏容許我發夢，同時實現夢想。」

記者：黃曉楓

攝影：潘志恆

編輯：鄒仲安

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