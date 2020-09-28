改裝Figure頭雕羊毛植髮加重新塗裝 重塑哥哥《鎗王》頭再現憂鬱神髓

Hot Toys等figure人偶大受歡迎，figure改裝、頭雕重塗也是目前figure界流行的玩法。

香港玩1:6 figure的人很多，大部份都愛收藏大廠的出品，但對大廠頭雕不滿的亦為數不少。雖然諸多不滿，但願意為頭雕重新上色的又有幾多人？千多二千元的心頭好，又有幾多人放心讓外人重新改裝？

郭子明（Aaron）本身愛看電影，10年前買了一款《搏擊會》figure散件自組，由於不滿頭雕質素，遂到坊間找人重新塗裝。機緣巧合下，發現有一間玩具店貼出塗裝一個頭雕收費600元的告示，上堂學塗裝也只收600元，Aaron自覺太挑剔，恐怕別人的手工未必能滿足他，所以最後決定報名學習塗裝，就此展開了塗裝頭雕的生涯。他最初將自己的成品上載到網上分享，吸引網友查詢問價，Aaron就這樣開始了為客人訂做塗裝頭雕的兼職，至今已重塗了數百個作品。他的客人來自世界各地，而他替客人塗裝一個頭雕，一般收費都是千多元起，若加上植髮「服務」就要數千元，視乎複雜程度而定。

Aaron認為，「一個出色的figure頭雕，就是能展露出角色神髓，否則，就是浪費了這件作品。」因此，他不會隨意接單，「我會看看頭雕的原型，想像若重新塗裝後，會比角色的神似度提升多少，若能做出明顯的提升，我就會接單，若效果差別不大，我就會向客人解釋。」

眼眉五層色 用羊毛植髮

現在的頭雕技術進步了，很多皮膚紋理也能呈現，不少頭雕在白模件時已非常神似，他認為一般只要肯將頭雕重新塗裝，一定會比廠方上色有一定層次上的提升，「只要你把頭雕交給我，我就會全神貫注地處理，不同於廠商以大量人手的生產線大批大批製造，當然是訂做塗裝能將神髓大幅提升，即使是同一個頭雕仍會看得出很大分別。」以Hot Toys為例，官方圖片上頭雕原型樣辦會由一個主力塗裝師上色，大家都以照片上作品的質素決定是否預訂，「但貨品推出後因為並非由該名塗裝師操刀，貨品往往與樣辦有出入。」

收到客人的頭雕後，Aaron會先將原本的顏色洗掉，然後噴灰，再觀察有沒有瑕疵要補，補灰後就會直接上色。「先是皮膚，接着是眼睛，之後會再仔細處理層次感。一般膚色塗裝，外國人角色的話約三層，底色、陰影和紋理，細節的處理如眉毛等大約四至五層；至於眼睛，瞳孔和周邊的放射線和光亮油等約三至四層。」上色後會開始植毛及頭髮，「如果頭雕本身有塑膠製的頭髮就會先鏟走，變成光頭，再因應角色的髮型將羊毛貼上去。一般植髮都是以羊毛為材料，大部份已有基本顏色，但如小丑和小丑女等特別的顏色，事前就要做染色工序。羊毛頭髮貼上去後，會盡量跟着角色的髮型，以一般髮型啫喱定型。」如要做舊化或戰損效果，則要在整個塗裝過程完成後再加工，會根據客人要求或電影情節所需，作適量的調整，如弄髒和加上血迹等。

鎗王哥哥「表現角色精神狀態」

一般來說，客戶等一至兩個月就可以取回完成品，但現時需時或會較長，因Aaron手頭上有不少客人的頭雕正在排隊，其中有一位光顧了多次的老顧客Echo更與他成為朋友。Echo幾年來找Aaron塗裝了十多款figure，大部份都是電影角色，「他第一個幫我塗裝的是電影《雷霆救兵》的湯漢斯，完成後效果出色，非常有電影感。其實大廠的頭雕塗裝也不差，也很仔細，但膚色和神情總是做不好，尤其是眼神。我覺得Aaron在捕捉電影角色眼神方面拿揑得很好。」Echo最喜歡Aaron塗裝的《希魔撞正殺人狂》figure，「眼神比原廠更有電影神髓，髮鬢和鬍子的輕微花白也細緻地呈現出來。」而最新一款由Aaron訂做塗裝的是自組《鎗王》哥哥figure，「他表現到角色的精神狀態，哥哥在戲中的憂鬱和失控的情緒，暫時覺得Aaron的塗裝風格電影感較重，我很喜歡這風格。」

近年Aaron除了會塗裝頭雕和植髮，更會替figure的服裝加工，甚至製作小道具。只因他的挑剔和對像真度的執着，才會花心思改良figure的不同部份，不斷追求，精益求精。

記者：馬子聰

攝影：張志孟、鄭明川

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