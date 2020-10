移民英國｜打工仔注意！ 職場10句常用英語 教你點讚同事最地道

筆者曾經在7間不同的英國公司打工。雖然工作的種類和形式各不相同,但英國同事最常說的話卻是大同小異。馬上分享10句筆者最常聽見的職場英語!

1. How are you?

英國人很喜歡問候人。他們即使早上已經問候過你,在下午也有機會再問候你幾遍。而當中最常聽到的,一定是我們英文第一課學到的「How are you?」。除此之外,在日常生活裏,我也常常被問候 「Are you alright?」,甚至是更簡潔的 「Alright?」。筆者通常的回應是 「I’m good. Thank you.」或者 「Brilliant. Thank you. And you?」。

2. How’s it going?

英國職場問候句「亞軍」是 「How’s it going?」,同事多數回答 「Yeah. Everything’s good.」然後自由發揮、閒話家常。無論是在倫敦BBC的辦公室或是英國餐廳的廚房,筆者每天上班時,都例必先跟十幾位英國同事逐一問候一下,才正式開始一天的工作。

3. Fancy a cuppa?

英國人愛喝咖啡,也愛飲茶。筆者在倫敦BBC工作時,每朝都有一個mid-morning cuppa。此時,同事們會放下手上的工作15分鐘,嘆一杯茶或咖啡。男同事們會展現他們的紳士風度,逐一問大家 「Fancy a cuppa?」,意思是「Would you like a cup of tea?」(你想喝杯茶嗎?)。

4. Can I get you a (cup of) coffee?

殷切的同事們除了幫別人沖茶外,當然也會沖咖啡。他們通常會問「Can I get you a coffee?」,接着再窩心地問 「How do you take it?」或者「One sugar?」,意思是問你想要怎樣的咖啡?要多甜?我通常回答「Can I have it without milk?」 或者「No sugar, please.」早上的coffee break,是拉近和同事之間距離的重要時刻。偶爾換成你幫同事沖咖啡,也是建立人緣的好開始。

5. Have a good one

周末假期或者節慶前夕,下班跟同事說再見時,總會有些英國同事說「Have a good one.」,意思是希望你有一個愉快的假期或節日。有時候,英國同事集體簽生日卡時,也會祝福壽星公「Have a good one.」。

6. Cheers

Cheers是筆者在英國聽得最多的一句說話。它除了在舉杯暢飲時會出現,在筆者居住的地方也等同「Thank you」和「Goodbye」。如果你幫了同事一個忙,或者準備收工講再見,他們大多會說「Cheers!」或「Cheers mate.」。

7. Darling / Sweetheart / Sweetie

除了上文提到意思相當於「my friend」的「mate」外,職場上也會聽到「darling」、「sweetheart」、「sweetie」等稱呼。以筆者的經驗,這些通常是英國上司恃熟賣熟,吩咐下屬工作,但又未必記得對方名字時,大派用場的稱謂。

8. Bloody hell

這句話有點粗鄙,須要「PG 家長指引」。職場上,未如人意的事天天上演,很容易就會聽見身旁的同事對着電腦螢幕大叫一聲「Bloody hell!」,意思類似廣東話「金翅不得鳥」。在戰場般的餐廳廚房內,英國廚師們少不免會有壓力到達臨界點的時刻,他們偶爾就會大爆一聲「Jesus Christ!」或者「For God’s sake.」。

9. Lovely

英國朋友說笑指,只要你跟一位40歲以上的英國女士聊天,不出5分鐘,你就會聽到她用典雅的英國口音說出一句「Lovely」。無論是筆者的女上司,或是小食檔的女熟客,都會常常用到「Lovely」。

10. You’re a star!

當英國人讚嘆說「Brilliant」,事實上他們可能只是覺得滿意,未必指非常好。但當他們七情上面地對你說「You''re a star!」,你絕對是做了一件好事,又或者幫了他們一個大忙。如果英國同事跟你說「It’s spot on!」即是他們十分欣賞你的工作,認為你的分析或報告「掂晒」,有完全準確的意思。

希望透過分享筆者最常聽到的10句英語,能幫助大家更快融入英國職場生活。Cheers mate!

攝影、撰文:廚職背遊 梁芷靈

Facebook專頁「廚職背遊 梁芷靈 BackpaCooking」版主,旅遊專欄作家,曾於英國留學、BBC工作。現居英國劍橋,任職寄宿學校廚師,歡迎交流移居英國及背遊世界資訊!

編輯:洪慧冰、鄒仲安

