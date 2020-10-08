疫市狂牛｜林寶堅尼無懼肺炎 上月破歷年9月銷售紀錄

武漢肺炎疫情最嚴重時曾停工7個星期，又協助生產口罩等防疫設備，無阻林寶堅尼（Lamborghini）超跑的銷量上升

意大利超跑品牌林寶堅尼（Lamborghini）似乎沒有受到疫情影響，更反而創出銷售紀錄！賣出738部車！似乎富貴車迷在疫情下娛樂不多，悶悶哋想駛吓錢，所以咪買玩具囉，諗落都合理嘅。

疫情剛開始之初，已經聽過外國有車廠表示銷售數字微升，當時應該是因為疫情，更多人想自己駕車，不想乘搭交通工具；之後，實用車款的銷量似乎有回落趨勢。然而，林寶車廠即使在疫情最嚴重時曾停工7個星期，又協助生產口罩等防疫設備，當回復正常生產時，奢侈品如林寶百萬級超跑的銷量不跌反升？

林寶堅尼剛公佈上月的銷售數字，合共賣出738輛車，是有史以來9月份的最佳銷售數字。而只是在2020年第三季，該意大利車廠就已經出貨2,083輛車，打破上年的紀錄，而比起2018年更跳升43%，預定今年內會出貨超過8,205輛。

CEO Stefano Domenicali說，他為這個成績感到驕傲，他們的團隊排除萬難回復正常生產，而且和顧客間的聯繫似乎變得更緊密，令他們對前景充滿信心及期待。

其實車廠復工之後，林寶已經陸續公佈3個新車款，包括Huracan RWD Spyder、Sian Roadster及Essenza SCV12，亦有兩個車款達到新里程碑，包括Urus及Aventador的第10,000輛新車都已經出廠。

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

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