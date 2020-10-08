寒露｜秋天燒烤後有頑痰咳不停 中醫教4個步驟呼吸運動除痰護肺

入秋BBQ易出現燥邪 秋燥引起支氣管炎、肺炎

秋天燒烤過後，發覺呼吸不暢順，濃痰卡在喉嚨，更咳個不停？可能是因燥邪傷肺引起。今日是24節氣的寒露，代表踏入深秋，氣溫驟降，露水凝結，在北方甚至可能結霜。在這節氣香港雖然只是稍為有秋意，不過香港註冊中醫及註冊物理治療師陳國正指出，天氣變涼、空氣中的水份減少，容易因為秋燥引起支氣管炎、肺炎等，傷及肺部。如燒烤後沒有喝潤肺的飲品，更容易出現燥邪。

因秋燥引起的肺部不適，以痰最令人困擾，陳國正醫師推薦一個主動式循環呼吸運動，有助將痰咳出，兼且增加肺容量。這運動分四個步驟，首先是做3至5次的腹式呼吸，每次將手放在肚上，確保吸氣時感受到肚脹，再慢慢呼出。之後便將手放在胸口，進行深呼吸，感到胸部脹起，忍着3至5秒再呼氣，盡量用鼻呼吸。如要用口呼氣的話，不要將口張開太大。

第三步驟是快速呼氣，在深呼吸後快速的將氣呼出；最後是連「咳」3至5次。這兩步驟能將刺激氣管，容易將頑痰咳出。

進入深秋時份，中醫角度肺部「喜潤惡燥」，陳國正推薦在這時節，可以煲參麥雪梨瘦肉湯作為食療。材料當中的太子參、麥冬都有調補氣陰功效，而雪梨配上南杏，則可潤肺止咳。

參麥雪梨瘦肉湯

材料：

瘦豬肉 500克

太子參 30克

雪梨 4個

麥冬 15克

南杏 30克

做法：

．將太子參和麥冬去芯

．雪梨去核切片、南杏去衣、瘦肉洗淨切塊

．所有材料放入煲內，加適量清水煮滾

．煮滾後轉文火煲1、2小時

撰文：吳允

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