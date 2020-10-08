PS5拆解｜官方拆解PS5光碟版 一睹液態金屬散熱 超巨型體積加大風扇成熱話

影片由SIE機械設計部門副主任鳳康宏（Yasuhiro Ootori）講解，只見在枱上直立的PS5光碟版主機，幾乎有他半身那麼高大，不少網民都驚呼「真係好大部」。

PS5主機的正面有一個USB-A和一個高速USB-C插口（支援10Gbps），機背兩個USB-A也支援10Gbps。Lan、HDMI、電源插口則是正常配置。

PS5附送的底座供直放或橫放主機之用，直放時要扭螺絲裝緊，底座有收納位收藏螺絲和帽蓋，也算貼心。

PS5的兩塊白色面板毋須工具就能拆下，拆開後能看到直徑120mm、厚45mm的大型風扇。影片也提到了積塵的問題，鳳康宏指機身兩邊都有集塵器，可以直接用吸塵機吸走內裏的灰塵。

再來是解構PS5支援PCIe4.0的M.2介面，用家可以自行安裝SSD以擴充儲存空間。

今次拆解的是PS5光碟版，其Ultra HD Blu-ray光碟機由金屬殼保護，配搭防震墊，以減少震動和噪音。

PS5的機能方面，8核16行3.5GHz AMD Ryzen Zen2 CPU、AMD Radeon 2.23GHz 10.3 TFLOPS GPU、16GB GDDR6 RAM和825GB SSD也早已公佈過。比較特別的，是能看清楚液態金屬熱導體設計，SIE指，用了兩年時間開發這液態金屬熱導體，能穩定和長期提供高冷卻性能。

記者：司徒港燊

編輯：鄒仲安

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