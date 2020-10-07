McLaren 765LT跑車｜558萬終極街車 McLaren 765LT全方位碳纖瘦身 增長改造頭唇車尾追求極速傳說

558萬765匹McLaren限量765部 Long Tail減磅Aerodynamic大躍進

根據超跑McLaren的族譜，車系大致分為Sport Series、Super Series及Ultimate Series，這部765LT正屬於Super Series中終極的一個型號；神枱級的Senna就是賽道用的Ultimate Series，所以如果把765LT稱作終極街車也不無道理。

單憑它的名字，你已經可以找到這部車的兩個端倪，首先它的最大馬力為765匹，第二是全球限量生產765部的特別版。至於LT，就是指Long Tail（長尾巴）的意思。因此它比起標準版720S足足長了57毫米，不過最有趣的是，當中有48毫米的增幅都是在於車頭全新的碳纖泵把和頭唇。車尾只是輕輕加長了9毫米。

除車長有增幅之外，765LT的另一個重點就是空氣動力學（Aerodynamic）。765LT的沙板明顯比720S多了一個導風口，在行車時可以降低輪拱內的亂流。車門兩側有一對重新設計的導風板，使氣流可以更貼服車身。而導風板下面有一塊碳纖側裙，它可以把更多生風導進引擎艙。車尾部份有全新的尾泵把、尾擾流及車尾兩側的碳纖風刀。雖然這兩塊風刀看起來活像是後加的僭建物，但它的真正用意是把車身尾部線條變得方正一點，據工程師所講這樣才是符合空氣力學的形態。除此之外，主動式尾翼亦比720S足足大了20%。上述這些關於空氣動力學的改進究竟有甚麼裨益？簡單來說它在時速240公里的時候，可以帶來200公斤的下壓力，這比起720S還要多25%。

除了變得更有空氣動力學效能之外，765LT的另一個重點就是輕量化。來自Senna的碳纖座椅、鍛造輕量化輪圈連鈦合金螺絲、偷薄玻璃、碳纖馬鞍位、碳纖門板、鈦合金死氣喉、碳纖車身、透明引擎蓋、輕量化避震和電池都是新車的「瘦身餐單」。雖然這個「瘦身餐單」加起來也有73.5公斤，不過如果閣下還是嫌減得未夠盡的話，大可以訂車時要求刪除冷氣和音響。

10秒內加速至240公里 比Bugatti Veyron更快

動力方面，新車的765匹馬力比720S足足多了45匹，峯值扭力亦由770Nm提升至800Nm。不過礙於765LT是後輪驅動關係，2.8秒的0-100公里加速只比720S快了0.1秒。不過此車最厲害還是由靜止一路殺上240公里，也只不過是10秒內的事，比起「千匹神獸」Bugatti Veyron還要快一點。

當然有這樣的速度，也要有強而有力的煞車系統去制衡一下，所以McLaren除沿用來自Senna的6活塞Monobloc卡鉗，還標準配備Carbon Ceramic Brakes。不過買家可考慮一下用於Senna的Carbon Ceramics Brakes，據講這套由Brembo代工的煞車碟，製作需時六個月，當中有四個月更是在洪爐煉製。因此它的抗衰老能力比起一般Carbon Ceramics還要強四倍。

總括而言，765LT就是一部輕了、長了又快了的720S，因此售價順理成章的上揚至558萬元，足足比720S貴了71萬元。不過這71萬元換來的是McLaren終極街車的名銜，以及一眾超跑望塵莫及的性能，相信對於McLaren的買家來說區區71萬元的差價只是「碎銀」吧。

McLaren 765LT：

引擎：3,994c.c. V8 Twin Turbo

馬力：765hp/7,500rpm

扭力：800Nm/5,500rpm

傳動：7前速雙離合器自動波箱，後驅

長闊高：4,600×2,161×1,157mm

重量：1,229kg

售價：$5,588,000起

查詢: McLaren Hong Kong

採訪：梁彥韜

攝影：李卓霖

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